TASR
dnes 18. decembra 2025 o 17:19
Čas čítania 0:35

V Bielorusku nasadili ruskú raketu Orešnik. Dokáže niesť jadrové hlavice

Zdroj: Kancelária predsedu NR SR

S oznámením prišiel prezident Lukašenko.

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vo štvrtok vyhlásil, že nová ruská balistická raketa stredného doletu Orešnik (Lieska) schopná niesť jadrovú hlavicu bola nasadená v Bielorusku. Informuje o tom agentúra AFP.

„Orešnik je v Bielorusku odvčera a ide do bojovej služby,“ vyhlásil Lukašenko vo svojom každoročnom príhovore. Bielorusko už v auguste oznámilo, že plánuje cvičiť nasadenie rakiet Orešnik počas spoločného rusko-bieloruského vojenského cvičenia Zapad-2025.

Ruský prezident Vladimir Putin v novembri 2024 oznámil, že Rusko zasiahlo východoukrajinské mesto Dnipro novou raketou stredného doletu Orešnik. Došlo k tomu viac ako rok po tom, čo Ukrajina údajne zničila jednu z týchto rakiet. Moskva nasadila taktické jadrové zbrane v Bielorusku už v roku 2023, o nasadení Orešnika v tejto krajine tiež už v minulosti hovorila.

Agentúra AFP pripomína, že Bielorusko je bývalou sovietskou republikou a kľúčovým spojencom Ruska. To využilo na začiatok invázie na Ukrajinu vo februári 2022 aj bieloruské územie.

Lukašenko
Zdroj: Belarusian Presidential Press Service/AP/TASR
Súvisiace témy:
Bielorusko
