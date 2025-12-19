Ukrajina sa nachádza v červenom pásme.
Najnovší Global Peace Index zoradil viac než 160 krajín podľa úrovne mieru a bezpečnosti. Najmierovejšou krajinou sveta je dlhodobo Island (1. miesto), za ktorým nasledujú Írsko (2.), Nový Zéland (3.) a Rakúsko (4.). Tieto štáty vynikajú nízkou kriminalitou, politickou stabilitou a absenciou ozbrojených konfliktov.
Slovensko je na 28. mieste, čo z neho robí jednu z bezpečnejších krajín regiónu. Európa ako celok patrí medzi najmierovejšie časti sveta, hoci jej skóre výrazne ovplyvňuje vojna na východe kontinentu.
Na opačnom konci rebríčka sa nachádzajú najnebezpečnejšie krajiny sveta, a to Afganistan, Jemen, Južný Sudán, Rusko či Ukrajina, ktorá sa kvôli prebiehajúcemu konfliktu zaradila medzi najrizikovejšie krajiny sveta.