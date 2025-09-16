Sociálna poisťovňa odstránila záznamy osôb, ktoré dlžnú sumu uhradili, splnili vykazovaciu alebo oznamovaciu povinnosť, alebo pobočke preukázali, že na zoznam nepatria.
Sociálna poisťovňa 16. septembra 2025 zverejnila nový zoznam dlžníkov. Obsahuje fyzické a právnické osoby, ktoré mali splatnosť dlhu do 8. septembra 2025 a neuhradili ho do 11. septembra 2025. V databáze sú osoby s dlhom od 5 eur vyššie.
Zoznam zahŕňa aj zamestnávateľov, ktorí nedodali výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v termíne do 11. septembra 2025, ako aj zahraničné SZČO, ktoré nesplnili povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov a údaje rozhodujúce pre vznik a zánik nemocenského a dôchodkového poistenia.
Sociálna poisťovňa odstránila záznamy osôb, ktoré dlžnú sumu uhradili, splnili vykazovaciu alebo oznamovaciu povinnosť, alebo pobočke preukázali, že na zoznam nepatria. Dlžníci, ktorí svoje záväzky vyrovnajú do 18. septembra 2025, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov s dlžnou sumou do 16. septembra 2025.