K úmrtiu došlo počas kritického prevozu v sanitnom vozidle na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici v Kráľovskom Chlmci.
Záchranné zložky boli vyslané k Mikulášovi Varehovi do obce Malý Kamenec, kde sa ho tímy rýchlej lekárskej pomoci snažili desiatky minút oživiť priamo na mieste. Informáciu priniesol portál Noviny.sk.
Úmrtie následne potvrdilo aj Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Podľa zástupkyne hovorkyne záchranárov Martiny Fröhlich Činovskej došlo k úmrtiu pacienta počas kritického prevozu v sanitnom vozidle na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (ARO) v nemocnici v Kráľovskom Chlmci.
