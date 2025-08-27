Kategórie
dnes 27. augusta 2025 o 6:27
Čas čítania 0:36

ZOZNAM: Sociálna poisťovňa Slovenska zverejnila rebríček dlžníkov. Pozri sa, kto je na zozname

Kategória:
Slovensko
ZOZNAM: Sociálna poisťovňa Slovenska zverejnila rebríček dlžníkov. Pozri sa, kto je na zozname

Zdravotnícke zariadenia dlhujú štátu desiatky miliónov eur.

Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov, ktorý aktualizuje štyrikrát mesačne. Fyzické a právnické osoby dlhujú na poistení stovky miliónov eur. V databáze evidujú 126 487 záznamov.

Na prvých priečkach dlžníkov sú Univerzitná nemocnica Bratislava, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice a Univerzitná nemocnica Martin. Štátu dlhujú desiatky miliónov eur.

Zoznam najväčších dlžníkov Sociálnej poisťovne na Slovensku:

Univerzitná nemocnica Bratislava 127 400 564,79 €
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 83 063 085,31 €
Univerzitná nemocnica Martin 56 975 024,06 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 48 007 261,76 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 37 349 445,26 €
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN 35 558 023,75 €
Národný ústav detských chorôb 33 587 235,82 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina   33 319 342,14 €
Fakultná nemocnica Trnava 33 306 516,83 €
Fakultná nemocnica Nitra 28 054 921,10 €

socialna poistovna
Zdroj: FOTO TASR - Jaroslav Novák
Náhľadový obrázok: TASR - Martin Baumann
Domov
Zdieľať
Diskusia