Zdravotnícke zariadenia dlhujú štátu desiatky miliónov eur.
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov, ktorý aktualizuje štyrikrát mesačne. Fyzické a právnické osoby dlhujú na poistení stovky miliónov eur. V databáze evidujú 126 487 záznamov.
Na prvých priečkach dlžníkov sú Univerzitná nemocnica Bratislava, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice a Univerzitná nemocnica Martin. Štátu dlhujú desiatky miliónov eur.
Zoznam najväčších dlžníkov Sociálnej poisťovne na Slovensku:
|Univerzitná nemocnica Bratislava
|127 400 564,79 €
|Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
|83 063 085,31 €
|Univerzitná nemocnica Martin
|56 975 024,06 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
|48 007 261,76 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
|37 349 445,26 €
|Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
|35 558 023,75 €
|Národný ústav detských chorôb
|33 587 235,82 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
|33 319 342,14 €
|Fakultná nemocnica Trnava
|33 306 516,83 €
|Fakultná nemocnica Nitra
|28 054 921,10 €
Prečítaj si aj tieto články:
26. augusta 2025 o 12:14 Čas čítania 0:34 Česko zaznamenalo dve citeľné zemetrasenia. Vedci žiadajú svedkov o poskytnutie údajov
26. augusta 2025 o 11:29 Čas čítania 0:29 Pentagon by mohol zmeniť názov. Trump preferuje „Ministerstvo vojny“