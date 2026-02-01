Hlavné témy
TASR
dnes 1. februára 2026 o 17:02
Čas čítania 1:05

E-shopy čaká veľká zmena: Nakupovanie cez ChatGPT je bližšie, než sa zdá

E-shopy čaká veľká zmena: Nakupovanie cez ChatGPT je bližšie, než sa zdá
Zdroj: Unsplash / Mojahid Mottakin

Aby sa však tovar v takomto vyhľadávaní objavil, budú musieť e-shopy splniť nové technické aj obsahové požiadavky.

Internetový obchod môže v najbližšom období zažiť veľkú zmenu. ChatGPT už v USA používateľom dokáže priamo v chate odporučiť konkrétne produkty z vybraných e-shopov. Aby sa však tovar v takomto vyhľadávaní mohol objaviť, musí byť e-shop „AI friendly“ a produkty umelej inteligencii (AI) navrhovať cez tzv. ACP protokol. Uviedol to Michal Král, zakladateľ a predseda asociácie E-commerce Slovakia združujúcej najväčšie slovenské e-shopy.

AI už dnes pomáha zákazníkom pri nákupoch

„E-shopy umelú inteligenciu využívajú už aj dnes, zákazníkovi dokážu pomôcť s vyhľadávaním priamo na stránkach alebo v mobilnej aplikácii. Výnimkou nie je ani AI v úvodnej fáze nahrádzajúca chat cez zákaznícku podporu. Pri nakupovaní cez rôznych asistentov však vôbec nebudete musieť navštíviť stránku e-shopu. OpenAI ACP by do ChatGPT v Európe mohlo prísť už v prvom polroku tohto roka a rýchlo nahradiť aspoň časť klasických online nákupov,“ vysvetlil Král.

Menšie e-shopy vsádzajú na opačnú stratégiu

Menšie slovenské e-shopy však podľa Krála plánujú ísť presne naopak. „V roku 2026 bude podľa nás ešte viac rozhodovať sila značky a kvalitný zákaznícky servis. Produkt je dôležitý, ale rozdiel bude robiť dôvera, konzistentná skúsenosť a to, ako rýchlo a ľudsky sa firma vie postarať o zákazníka,“ povedal Tomáš Brezinský z e-shopu ebabo.sk.

Návrat k osobnému kontaktu so zákazníkmi

„Trendom v našom sektore bude osobný kontakt so zákazníkom cez telefón aj offline,“ doplnil Michal Vavrík z Kompostuj.me, portálu s produktami z kompostovaných bioodpadov.

E-commerce Slovakia je občianske združenie, ktoré obhajuje záujmy slovenských e-shopov s cieľom podporovať férové podnikanie, upozorňovať na nekalé praktiky zahraničných online trhovísk a chrániť tak spotrebiteľov aj domácu ekonomiku. Aktuálne má viac ako 90 členov s celkovým obratom presahujúcim 700 miliónov eur.

Zdroj: Pixabay/StockSnap
