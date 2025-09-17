Tento krok je reakciou na konsolidačné opatrenia vlády.
Opozícia na Slovensku oznámila, že 17. novembra 2025 plánuje vyhlásiť generálny štrajk. Tento krok je reakciou na konsolidačné opatrenia vlády, ktoré opozičné strany považujú za neprimerané a nespravodlivé.
Mnohé firmy, úrady či školské zariadenia sa môžu pripojiť k štrajku, čo znamená, že počas dňa môže byť obmedzená dostupnosť administratívnych služieb alebo vyučovania. Ľudia, ktorí sa zúčastnia, budú mať deň voľna, ale nebudú pracovať a niektoré služby sa nebudú poskytovať.
V prípade masového štrajku môžu niektorí zamestnanci v doprave zastaviť prevádzku, čo môže spôsobiť obmedzenia autobusovej alebo železničnej dopravy, meškanie spojov alebo zmeny cestovných poriadkov.
Denné podniky a obchodné prevádzky môžu mať obmedzený personál alebo skrátenú otváraciu dobu, čo ovplyvní nákupy a služby pre občanov. Rovnako môžu byť dočasne prerušené niektoré štátne služby, napríklad vybavovanie dokladov alebo administratívnych úkonov na úradoch. Zatiaľ však zostáva otázne, ktoré inštitúcie sa do štrajku zapoja.
Univerzita Komenského v Bratislave napríklad ešte v júni informovala, že aj napriek plánovanému zrušeniu pracovného pokoja bude na 17. novembra vyhlasovať symbolické rektorské voľno.
