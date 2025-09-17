Kontinenty sa spoja do jedného celku, extrémne teploty zničia väčšinu života a ľudstvo úplne vymizne.
Vedci z Bristol University prišli s mrazivou predpoveďou budúcnosti planéty. Pomocou superpočítača vytvorili simulačný model založený na geologických a atmosférických údajoch, píše Nature. Predpovedajú, že všetky dnešné kontinenty sa v dôsledku pohybu tektonických dosiek spoja do jedného superkontinentu, ktorý nazvali Pangea Ultima.
Podobná situácia nastala aj v minulosti – superkontinent Pangea existoval pred stovkami miliónov rokov. Tentoraz však jeho vznik povedie k extrémnym zmenám klímy. Teploty na väčšine planéty by sa mohli pohybovať medzi 40 a 50 stupňami Celzia.
Podľa štúdie bude v dôsledku sopečnej činnosti narastať koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére. V kombinácii so silnejším žiarením Slnka a takzvaným „kontinentálnym efektom“ sa klíma stane pre väčšinu živočíchov neúnosná.
„Superkontinent spôsobí trojitý efekt – viac tepla zo Slnka, zvýšené CO₂ a súvislý pozemský masív. Spolu to vytvorí neobývateľné podmienky pre väčšinu druhov,“ vysvetlil autor výskumu Dr. Alexander Farnsworth.
Vedci upozorňujú, že vysoké teploty spôsobia kolaps potravinového reťazca. Zvieratám vrátane človeka začnú chýbať zdroje vody a potravy, čo povedie k ich hromadnému vyhynutiu. A to aj v prípade, že by sme okamžite prestali používať fosílne palivá. Odhadovaný koniec ľudstva prichádza podľa štúdie o 250 miliónov rokov.