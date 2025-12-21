Kategórie
Natália Mišániová
dnes 21. decembra 2025 o 13:34
Čas čítania 0:35

Jedna chyba na poľskej pumpe spôsobila chaos: Do benzínu sa dostala nafta a autá hromadne skolabovali

Jedna chyba na poľskej pumpe spôsobila chaos: Do benzínu sa dostala nafta a autá hromadne skolabovali
Zdroj: Freepik.com

Stanica incident priznala, prípad vyšetruje polícia.

Na čerpacej stanici Auchan v poľskom meste Białystok došlo k vážnemu pochybeniu, ktoré viacerým vodičom spôsobilo poruchy áut. Po natankovaní benzínu niektoré vozidlá nedokázali ani odísť z pumpy, iné zastali po niekoľkých stovkách metrov, informuje web Fakt.

Autá mali podobné príznaky – strácali výkon, nepravidelne bežali, a napokon im zhasli motory. Mechanici neskôr potvrdili, že príčinou bola zmes benzínu s naftou, ktorá sa omylom dostala do 95-oktánového paliva. Problém zatiaľ nahlásila približne desiatka zákazníkov, no skutočný počet poškodených môže byť vyšší.

Jedna z vodičiek si bola istá, že tankovala benzín, no v servise zistili, že v nádrži mala naftu. Čerpacia stanica incident priznala a po jeho odhalení prevádzku dočasne uzavrela. Prípad vyšetruje spolu s dodávateľom paliva aj polícia.

Stanica vyzýva vodičov, aby poruchy nahlásili. Odborníci upozorňujú, že natankovanie nesprávneho paliva môže spôsobiť vážne poškodenie palivového systému či motora, a opravy môžu stáť tisíce eur, píše Auto Świat.

Benzín, nafta, čerpacia stanica, pohonné hmoty
Zdroj: Freepik/volně k užití
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
