Sneh ako z rozprávky tento rok nečakaj.
Tohtoročné počasie na Vianoce bude premenlivé a chladnejšie. Podľa meteorológa zo SHMÚ Štefana Dlhoša sa naše územie bude nachádzať medzi tlakovou nížou so stredom nad západným Stredomorím a tlakovou výšou so stredom nad Škandináviou.
„Medzi týmito tlakovými útvarmi k nám bude od východu prúdiť o niečo chladnejší, postupne aj suchší vzduch. To bude mať za následok rozpad inverzie (počasia spojeného s hmlami a nízkou oblačnosťou – pozn. red.), ktorá nám trvá už približne tri týždne,“ povedal pre Refresher Dlhoš.
Počas Štedrého dňa má byť oblačno až zamračené. „Miestami sa vyskytnú slabé občasné zrážky, ktoré budú v nižších polohách prevažne dažďové. Snehové vločky sa môžu objaviť od stredných polôh (od cca 500 až 800 m n. m.), ale nejakú výdatnejšiu snehovú nádielku neočakávame ani na horách,“ dodáva odborník.
Denné teploty budú 0 až 7 °C. V noci bude mrznúť a denné maximá očakávame -1 až 5 °C, tvrdí Dlhoš. „Predpoveď je ešte na vzdialené obdobie, takže situácia sa môže meniť a o aktualizáciách budeme informovať,“ dodáva Dlhoš.