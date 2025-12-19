Kategórie
dnes 19. decembra 2025 o 18:22
Čas čítania 0:40

Predpoveď na Vianoce 2025: Snehové vločky sa nedajú vylúčiť, ale veľká nádielka nás nečaká

Predpoveď na Vianoce 2025: Snehové vločky sa nedajú vylúčiť, ale veľká nádielka nás nečaká
Zdroj: OOCR CENTRAL SLOVAKIA

Sneh ako z rozprávky tento rok nečakaj.

Tohtoročné počasie na Vianoce bude premenlivé a chladnejšie. Podľa meteorológa zo SHMÚ Štefana Dlhoša sa naše územie bude nachádzať medzi tlakovou nížou so stredom nad západným Stredomorím a tlakovou výšou so stredom nad Škandináviou.

„Medzi týmito tlakovými útvarmi k nám bude od východu prúdiť o niečo chladnejší, postupne aj suchší vzduch. To bude mať za následok rozpad inverzie (počasia spojeného s hmlami a nízkou oblačnosťou – pozn. red.), ktorá nám trvá už približne tri týždne,“ povedal pre Refresher Dlhoš.

Počas Štedrého dňa má byť oblačno až zamračené. „Miestami sa vyskytnú slabé občasné zrážky, ktoré budú v nižších polohách prevažne dažďové. Snehové vločky sa môžu objaviť od stredných polôh (od cca 500 až 800 m n. m.), ale nejakú výdatnejšiu snehovú nádielku neočakávame ani na horách,“ dodáva odborník.

Denné teploty budú 0 až 7 °C. V noci bude mrznúť a denné maximá očakávame -1 až 5 °C, tvrdí Dlhoš. „Predpoveď je ešte na vzdialené obdobie, takže situácia sa môže meniť a o aktualizáciách budeme informovať,“ dodáva Dlhoš.

autozimanámraza
Zdroj: Britská automobilová asociácia (AA)
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Súvisiace témy:
Počasie SHMÚ Správy počasie Správy z domova
