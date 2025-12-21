Kategórie
Natália Mišániová
dnes 21. decembra 2025 o 9:53
Čas čítania 0:40

AKTUÁLNE: Masová streľba v bare v Juhoafrickej republike. Hlásia najmenej deväť mŕtvych, útočníci sú na úteku

AKTUÁLNE: Masová streľba v bare v Juhoafrickej republike. Hlásia najmenej deväť mŕtvych, útočníci sú na úteku
Zdroj: Refresher

Ide o druhú masovú streľbu v JAR za uplynulé tri týždne.

Najmenej deväť ľudí prišlo v nedeľu o život a desať ďalších utrpelo zranenia pri streľbe na hostí baru v Juhoafrickej republike (JAR). Strelci sú naďalej na úteku.

K streľbe došlo v nedeľu približne o jednej hodine po polnoci miestneho času v obci Bekkersdal asi 46 kilometrov západne od Johannesburgu. Polícia vo vyhlásení uviedla, že z dvoch vozidiel vyskočilo 12 ozbrojených mužov, ktorí spustili paľbu na hostí v tamojšom pohostinstve.

Motív útoku zatiaľ nie je známy. Zranení boli prevezení do miestnych nemocníc, strelcom sa podarilo z miesta ujsť a prebieha po nich rozsiahle pátranie, uviedla polícia. Páchatelia údajne podľa polície náhodne strieľali po okoloidúcich na uliciach aj v čase úteku.

Podľa AP ide o druhú masovú streľbu v JAR za uplynulé tri týždne. Juhoafrická republika už roky zápasí s jednou z najvyšších mier kriminality na svete, ktorú ešte zhoršuje rozsiahla chudoba, sociálna nerovnosť a neefektívne presadzovanie práva, píše DPA. Miera vrážd je obzvlášť vysoká. Okrem kriminality je rozšírená aj korupcia a zneužívanie moci, čo sťažuje boj proti kriminalite.

