Na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy došlo k dopravnej nehode. Jej účastníkom bol údajne funkcionár z Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru (ÚBOK).
V piatok 19. decembra došlo na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy k dopravnej nehode osobného auta a služobného vozidla Kia Sportage. Na mieste sa nikto nezranil.
Jedno z áut s aktívnou sirénou mal údajne šoférovať funkcionár z Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru (ÚBOK). Podľa zistení portálu tvnoviny ide o zástupcu riaditeľa protikorupčnej jednotky. Škodu vyčíslili na približne 10-tisíc eur.
20. decembra 2025 o 13:39 Čas čítania 0:26 VIDEO: Nebezpečná jazda v Prahe. Muž sa priamo pred políciou zviezol na zadnom ráme električky
20. decembra 2025 o 12:54 Čas čítania 1:59 Tibor Gašpar chce trestať poslancov novým spôsobom: Za vykázanie z rokovacej sály môžu prísť o mesačný plat