Lukáš Turčan
dnes 20. decembra 2025 o 14:31
Čas čítania 0:16

Vysoký policajný funkcionár mal autonehodu. Na D1 jazdil so zapnutou sirénou

Vysoký policajný funkcionár mal autonehodu. Na D1 jazdil so zapnutou sirénou
Zdroj: FB/Polícia SR – Bratislavský kraj

Na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy došlo k dopravnej nehode. Jej účastníkom bol údajne funkcionár z Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru (ÚBOK).

V piatok 19. decembra došlo na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy k dopravnej nehode osobného auta a služobného vozidla Kia Sportage. Na mieste sa nikto nezranil.

Jedno z áut s aktívnou sirénou mal údajne šoférovať funkcionár z Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru (ÚBOK). Podľa zistení portálu tvnoviny ide o zástupcu riaditeľa protikorupčnej jednotky. Škodu vyčíslili na približne 10-tisíc eur.

Policajt stojí pred školou v Novákoch, v ktorej študent zaútočil sekerou na spolužiakov. Útočník je v rukách polície. (3. novembra 2022)
Policajt stojí pred školou v Novákoch, v ktorej študent zaútočil sekerou na spolužiakov. Útočník je v rukách polície. (3. novembra 2022) Zdroj: TASR/Alexandra Moštková
