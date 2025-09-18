Kategórie
Aneta Gospičová TASR
dnes 18. septembra 2025 o 9:56
Čas čítania 0:39

Trump chce zaradiť Antifu medzi teroristické organizácie. Američanom poslal veľavravný odkaz

Zahraničie
Trump chce zaradiť Antifu medzi teroristické organizácie. Američanom poslal veľavravný odkaz
Zdroj: TASR/AP

Americký prezident už počas svojho prvého funkčného obdobia obviňoval Antifu zo šírenia nepokojov a násilia.

Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že hnutie Antifa zaradí na zoznam teroristických organizácií. Takýmto krokom sa vyhrážal už počas svojho prvého funkčného obdobia. Vyzval tiež na dôkladné vyšetrenie finančných podporovateľov hnutia, ktoré nazval „chorou nebezpečnou krajne ľavicovou katastrofou.“ 

Trump neozrejmil, ako chce tento zámer dosiahnuť. DPA upozorňuje, že názov Antifa (antifašistický) nie je v Spojených štátoch označením jednej centrálne vedenej organizácie. Ide skôr o viacero voľne prepojených krajne ľavicových skupín a jednotlivcov, ktorí sa na rôznych demonštráciách stavajú na odpor proti prívržencom neonacizmu. Americké federálne zákony vláde neumožňujú označiť vnútroštátnu organizáciu za teroristickú.

Americký prezident už počas svojho prvého funkčného obdobia obviňoval Antifu zo šírenia nepokojov a násilia. Hnutiu pripisoval vinu za útoky proti polícii alebo aj za nepokoje v americkom Kapitole 6. januára 2021.

Bývalý riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) počas Trumpovej prvej vlády Christopher Wray vo výpovedi pred Kongresom v roku 2021 vyhlásil, že Antifa je ideológia, nie organizácia, a nemá hierarchickú štruktúru.

TRUMP
Zdroj: TASR/AP
Donald Trump Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: TASR/AP
Domov
Zdieľať
Diskusia