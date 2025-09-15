Kategórie
TASR
dnes 15. septembra 2025 o 17:48
Čas čítania 1:06

Trump naznačil dohodu s Čínou o predaji TikToku americkej firme. Zákaz siete v USA sa odkladá

Trump naznačil dohodu s Čínou o predaji TikToku americkej firme. Zákaz siete v USA sa odkladá
Zdroj: TASR/AP

Správa prichádza po viacerých odkladoch plánovaného zákazu aplikácie v USA a pred nadchádzajúcim rozhovorom Trumpa s čínskym prezidentom.

Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social naznačil, že na rokovaniach USA a Číny bola dosiahnutá dohoda o predaji TikToku.

Trump vo svojom príspevku uviedol, že rokovania medzi predstaviteľmi USA a Číny v španielskom Madride prebiehajú dobre a že sa dosiahla dohoda o „určitej“ spoločnosti, ktorú si mladí ľudia v našej krajine veľmi želajú zachrániť.

Tento odkaz nasleduje po skorších správach, že vláda USA bola pripravená povoliť zákaz TikToku od 17. septembra, ak by čínska spoločnosť ByteDance nedosiahla dohodu o jej odpredaji americkej firme.

Trump uviedol tiež, že má na piatok (19. 9.) naplánovaný rozhovor s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Americký prezident opakovane predĺžil lehotu na zákaz TikToku a na otázku novinárov v nedeľu (14. 9.) večer sa k dohode nevyjadril. Čína zatiaľ tieto správy oficiálne nepotvrdila.

TikTok je jednou z viac ako 100 aplikácií, ktoré v uplynulom desaťročí vyvinula spoločnosť ByteDance. Stala sa prvou čínskou platformou, ktorá sa výrazne presadila aj na Západe. Na rozdiel od iných platforiem sociálnych médií, ktoré sa zameriavali na budovanie vzťahov medzi užívateľmi, TikTok prispôsoboval obsah záujmom ľudí. Videá a hudobné klipy, ktoré tvorcovia obsahu zverejňovali, dali TikToku imidž „kútika“ na internete, kde používatelia môžu nájsť zábavu a pocit autenticity.

TikTok získal popularitu počas pandémie COVID-19

TikTok získal väčšiu popularitu počas pandémie ochorenia COVID-19, keď sa hlavnou oporou aplikácie stali krátke virálne tance. Aby lepšie konkurovali, Instagram a YouTube nakoniec prišli s vlastnými nástrojmi na vytváranie krátkych videí, známymi ako Reels a Shorts.


Spolu s úspechom TikToku však prišli aj výzvy. Americkí predstavitelia vyjadrili obavy o korene a vlastníctvo spoločnosti. Poukázali na zákony v Číne, ktoré vyžadujú, aby spoločnosti odovzdávali vláde požadované údaje.

15. septembra 2025 o 14:46 Čas čítania 1:41 NATO je vo vojne s Ruskom, vyhlásil Kremeľ. Moskva varuje pred provokáciou
15. septembra 2025 o 13:57 Čas čítania 0:27 Slovenské lietadlo nezvládlo pristátie v Krakove. Na palube bolo 190 pasažierov
15. septembra 2025 o 12:20 Čas čítania 1:23 Trump prvýkrát označil Rusko za agresora. Skritizoval aj európske krajiny za nákup ruských energií
Tiktok.
Tiktok. Zdroj: Pixabay/konkarampelas/volně k užití (ilustrační foto)
Donald Trump Tiktok
Náhľadový obrázok: TASR/AP
