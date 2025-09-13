Trump napísal list všetkým členským štátom NATO.
Americký prezident Donald Trump v sobotu informoval, že napísal list všetkým členským štátom NATO, v ktorom ich vyzval, aby prestali nakupovať ropu od Ruska. Súčasne je podľa svojich slov pripravený uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie, ak sa na tom dohodnú všetci spojenci v Aliancii a začnú konať rovnako. Trump to uviedol v sobotňajšom príspevku na svojej sieti Truth Social, píše TASR.
