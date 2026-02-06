Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Anna-Marie Vondráková/refresher.sk
dnes 6. februára 2026 o 18:03
Čas čítania 0:43

Olympiáda v ohrození? Medzi športovkyňami sa šíri nákazlivý vírus spôsobujúci črevné problémy

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Olympiáda v ohrození? Medzi športovkyňami sa šíri nákazlivý vírus spôsobujúci črevné problémy
Zdroj: Wikimedia Commons/volně k užití

Od 6. do 22. februára 2026 bude v Miláne a Cortine d'Ampezzo boj o olympijské medaily.

Najviac geograficky rozptýlené hry v histórii oficiálne sa začínajú v piatok slávnostným ceremoniálom na štadióne San Siro v Miláne.

Už prvý deň odložili zápas žien medzi obhajkyňami titulu z Kanady a Fínska preto, že fínske hráčky ochoreli na norovírus. „Rozhodnutie bolo prijaté po konzultáciách s lekárskymi odborníkmi potom, čo boli v tíme Fínska zistené prípady norovírusu,“ informuje podľa AFP organizačný výbor Milano Cortina 2026.

Nakaziť sa dá priamym kontaktom s nakazeným pri konzumácii jedla, s ktorým nakazený manipuloval, konzumáciou jedla alebo pitím tekutín kontaminovaných norovírusom, dotýkaním sa kontaminovaných predmetov alebo povrchov a následným vložením neumytých prstov do úst.

Zimné olympijské hry 2026
Zimné olympijské hry 2026 Zdroj: Alex Pantling/Getty Images

Norovírus je nielen veľmi nákazlivý, ale má predovšetkým veľmi nepríjemné prejavy. Infekcia, ktorú možno poznáš pod pojmom „črevná chrípka“, sa totiž vyznačuje hnačkou, zvracaním a bolesťami brucha. Prípadne sa u nakazených môže vyskytnúť aj mierna horúčka, zimnica, bolesť svalov, hlavy a krku a celková únava.

Príznaky sa zvyčajne objavujú 24 hodín po expozícii a trvajú jeden až tri dni. Vzhľadom na to, že vírus sa pomerne jednoducho šíri, odložili zápas medzi Kanadou a Fínskom na 12. februára, ostatné ženské zápasy však odohrali podľa plánu.

4. februára 2026 o 19:08 Čas čítania 0:35 V Belgicku sa zmenil život partii priateľov: Spolu vyhrali 123 miliónov eur V Belgicku sa zmenil život partii priateľov: Spolu vyhrali 123 miliónov eur
5. februára 2026 o 9:03 Čas čítania 1:15 Ruský stand-up komik dostal za vtipy takmer šesť rokov väzenia. Kritizoval vojnu, označili ho za teroristu Ruský stand-up komik dostal za vtipy takmer šesť rokov väzenia. Kritizoval vojnu, označili ho za teroristu
5. februára 2026 o 12:44 Čas čítania 2:42 ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho? ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie News Zahraničie
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
pred 2 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
pred 3 hodinami
Aktuálne: Lavína vo Vysokých Tatrách zabila dvoch ľudí
Aktuálne: Lavína vo Vysokých Tatrách zabila dvoch ľudí
3
31. 1. 2026 6:55
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
pred 2 hodinami
Pozor na tieto vajíčka. Veterinári ich pre vtáčiu chrípku apelujú vrátiť a nekonzumovať
Pozor na tieto vajíčka. Veterinári ich pre vtáčiu chrípku apelujú vrátiť a nekonzumovať
včera o 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
pred 2 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
včera o 14:04
Finančná správa chystá veľké kontroly kaderníctiev a kozmetických salónov. Pri zistení nedostatkov hrozia pokuty až 40 000 eur
Finančná správa chystá veľké kontroly kaderníctiev a kozmetických salónov. Pri zistení nedostatkov hrozia pokuty až 40 000 eur
3
31. 1. 2026 6:55
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
1
pred 3 dňami
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
1
30. 1. 2026 20:00
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
3
31. 1. 2026 6:55
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
včera o 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
3
29. 1. 2026 15:10
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
pred 2 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Lifestyle news
Založila si Ariana Grande tajný profil na Instagrame? Fanúšikovia riešia kontroverzný obsah a zvláštne príspevky s jedlom
pred 3 hodinami
Gabryell po koncerte skončil v nemocnici so zápalom: „Keď sa to zopakuje, budem musieť so shows skončiť“
pred 3 hodinami
HBO pripravuje adaptáciu hier Baldur's Gate. Seriál bude pokračovaním príbehu po tretej časti
dnes o 14:34
Zuzana Plačková sa stala dvojnásobnou mamou. Na svet privítala dcéru Ayanu
dnes o 13:48
Relácia 5 proti 5 sa po rokoch vracia na obrazovky. Novým moderátorom bude Andy Kraus
dnes o 13:34
Times Square po bratislavsky. Toto sú najlepšie reakcie internetu na veľkoplošnú obrazovku na Kukučínovej
dnes o 12:32
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty, ktoré nájdeš len tu
dnes o 12:16
Ikonický sakura festival pri Mount Fuji končí. Dôvodom je správanie turistov
dnes o 11:49
Louvre ukázal poškodenú korunu cisárovnej po októbrovej lúpeži. Pokúsia sa ju zreštaurovať
dnes o 11:02
Nenávisť na internete má reálne dôsledky. Influencerka Domi Alagia to odhaľuje v novom dokumente
dnes o 10:18
Zahraničie Všetko
Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred dovolenkovou destináciou. V krajine chýbajú potraviny aj čistá voda
2. 2. 2026 16:38
Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred dovolenkovou destináciou. V krajine chýbajú potraviny aj čistá voda
Krajinu ochromila energetická kríza, obchody zívajú prázdnotou a výpadky elektriny trvajú celé dni.
VEĽKÁ ZMENA: EÚ schválila nové pravidlá pre aerolinky. Dočkáme sa konečne bezplatnej príručnej batožiny?
1. 2. 2026 15:44
VEĽKÁ ZMENA: EÚ schválila nové pravidlá pre aerolinky. Dočkáme sa konečne bezplatnej príručnej batožiny?
Tragédia v Crans-Montane má ďalšiu obeť: Zomrel 18-ročný tínedžer, ktorý o život mesiac bojoval v nemocnici
1. 2. 2026 15:05
Tragédia v Crans-Montane má ďalšiu obeť: Zomrel 18-ročný tínedžer, ktorý o život mesiac bojoval v nemocnici
V Belgicku sa zmenil život partii priateľov: Spolu vyhrali 123 miliónov eur
pred 2 dňami
V Belgicku sa zmenil život partii priateľov: Spolu vyhrali 123 miliónov eur
Slovenských lyžiarov zasypala lavína vo švajčiarskych Alpách. Na pomoc im prišli vrtuľníky aj psovodi
2. 2. 2026 13:22
Slovenských lyžiarov zasypala lavína vo švajčiarskych Alpách. Na pomoc im prišli vrtuľníky aj psovodi
E-shopy čaká veľká zmena: Nakupovanie cez ChatGPT je bližšie, než sa zdá
1. 2. 2026 17:02
E-shopy čaká veľká zmena: Nakupovanie cez ChatGPT je bližšie, než sa zdá
Ekonomika Všetko
Do konkurzu ide ďalšia slovenská firma. Desiatky zamestnancov prišli o prácu
včera o 11:02
Do konkurzu ide ďalšia slovenská firma. Desiatky zamestnancov prišli o prácu
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
včera o 09:41
Kto sú najzamestnávatelia roka 2025 na Slovensku? Uspelo Tesco, Penta Hospitals či Magistrát hlavného mesta Bratislavy
Zahraničie Všetko
Olympiáda v ohrození? Medzi športovkyňami sa šíri nákazlivý vírus spôsobujúci črevné problémy
pred hodinou
Olympiáda v ohrození? Medzi športovkyňami sa šíri nákazlivý vírus spôsobujúci črevné problémy
2. 2. 2026 16:38
Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred dovolenkovou destináciou. V krajine chýbajú potraviny aj čistá voda
1. 2. 2026 15:44
VEĽKÁ ZMENA: EÚ schválila nové pravidlá pre aerolinky. Dočkáme sa konečne bezplatnej príručnej batožiny?
Slovensko Všetko
Aktuálne: Lavína vo Vysokých Tatrách zabila dvoch ľudí
pred 3 hodinami
Aktuálne: Lavína vo Vysokých Tatrách zabila dvoch ľudí
pred 2 hodinami
Pozor na tieto vajíčka. Veterinári ich pre vtáčiu chrípku apelujú vrátiť a nekonzumovať
dnes o 12:43
VIDEO: 18-ročný vodič pod vplyvom THC unikal policajtom. V aute viezol opité deti

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
pred 2 dňami
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
Prečo peniaze nevracali a aké dôsledky môžu mať kauzy tzv. haciend pre Slovensko?
Dali vám výpoveď alebo nezaplatili mzdu? Takéto sú vaše práva (OTÁZKY A ODPOVEDE)
pred 2 dňami
Dali vám výpoveď alebo nezaplatili mzdu? Takéto sú vaše práva (OTÁZKY A ODPOVEDE)
Rozvody v roku 2026: Čo vás čaká, na čo si dať pozor a kde sa robia najčastejšie chyby
pred 2 dňami
Rozvody v roku 2026: Čo vás čaká, na čo si dať pozor a kde sa robia najčastejšie chyby
Ako cestovať vlakom zadarmo v roku 2026: Pozri si aktuálne pravidlá, tipy a výnimky
2
pred 3 dňami
Ako cestovať vlakom zadarmo v roku 2026: Pozri si aktuálne pravidlá, tipy a výnimky
MBA na Slovensku: Prestížny titul alebo len predražený certifikát?
29. 1. 2026 9:30
MBA na Slovensku: Prestížny titul alebo len predražený certifikát?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia