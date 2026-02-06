Od 6. do 22. februára 2026 bude v Miláne a Cortine d'Ampezzo boj o olympijské medaily.
Najviac geograficky rozptýlené hry v histórii oficiálne sa začínajú v piatok slávnostným ceremoniálom na štadióne San Siro v Miláne.
Už prvý deň odložili zápas žien medzi obhajkyňami titulu z Kanady a Fínska preto, že fínske hráčky ochoreli na norovírus. „Rozhodnutie bolo prijaté po konzultáciách s lekárskymi odborníkmi potom, čo boli v tíme Fínska zistené prípady norovírusu,“ informuje podľa AFP organizačný výbor Milano Cortina 2026.
Nakaziť sa dá priamym kontaktom s nakazeným pri konzumácii jedla, s ktorým nakazený manipuloval, konzumáciou jedla alebo pitím tekutín kontaminovaných norovírusom, dotýkaním sa kontaminovaných predmetov alebo povrchov a následným vložením neumytých prstov do úst.
Norovírus je nielen veľmi nákazlivý, ale má predovšetkým veľmi nepríjemné prejavy. Infekcia, ktorú možno poznáš pod pojmom „črevná chrípka“, sa totiž vyznačuje hnačkou, zvracaním a bolesťami brucha. Prípadne sa u nakazených môže vyskytnúť aj mierna horúčka, zimnica, bolesť svalov, hlavy a krku a celková únava.
Príznaky sa zvyčajne objavujú 24 hodín po expozícii a trvajú jeden až tri dni. Vzhľadom na to, že vírus sa pomerne jednoducho šíri, odložili zápas medzi Kanadou a Fínskom na 12. februára, ostatné ženské zápasy však odohrali podľa plánu.