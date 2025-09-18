Kategórie
Aneta Gospičová TASR
dnes 18. septembra 2025 o 14:59
Čas čítania 1:07

Lesy SR vybavili synovi zamestnanca nájomný byt za 2 600 eur. Nehnuteľnosť kúpil s 10 % zľavou

Lesy SR vybavili synovi zamestnanca nájomný byt za 2 600 eur. Nehnuteľnosť kúpil s 10 % zľavou
Zdroj: Google Mapy

Dančekov syn mal podpísať podľa Hlinových slov približne pred rokom nájomnú zmluvu k bytu na dobu určitú na jeden rok.

Štátny podnik Lesy SR v čase konsolidácie odpredal synovi riaditeľa úseku manažmentu majetku a obstarávania Ivana Dančeka byt v Stupave za 2 600 eur. Uviedol to vo štvrtok na brífingu Alojz Hlina, poslanec Národnej rady SR za opozičnú stranu SaS.

„Celé to vzniklo tak, že s pánom, ktorý robí na generálnom riaditeľstve (Lesov SR) v Banskej Bystrici na odbore obstarávania, bolo dohodnuté, že jeho synovi vybavia byt z majetku Lesov SR,“ priblížil.

Dančekov syn mal podpísať podľa Hlinových slov približne pred rokom nájomnú zmluvu k bytu na dobu určitú na jeden rok. „Po trištvrte roku urobíte dodatok k nájomnej zmluve tak, že sa stane zmluvou na dobu neurčitú. Potom v zmysle zákona číslo 182 (z roku 1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestoroch, pozn. TASR) požiadate o jeho odkúpenie. Ten, kto ho predáva, musí pri predaji postupovať podľa nejakých predpokladov. Ak postupujete podľa týchto predpokladov, tak cena vyjde tak ako cena spomínaného bytu v Stupave," vysvetlil Hlina postup kúpy bytu.

Kupujúci dostal zľavu

Poznamenal, že kupujúci dostal 10-percentnú zľavu z ceny, lebo zaplatil kúpnu cenu v jednej splátke. „Ak by sa mladý Danček rozhodol predať spomínaný byt do 10 rokov od kúpy, tak musí zaplatiť Lesom SR pokutu, a to 500 eur," dodal Hlina.

„Byt, ak sa to dá tak nazvať, nebol obývaný viac ako desať rokov. Prespávali tam len narkomani a asociálne typy. Nemá kúrenie, omietky, podlahy, voda a elektrina nefunguje, zato však má porozbíjané okná. Za desať rokov ho mohol kúpiť ktokoľvek iný, no nestalo sa tak, a preto je v dezolátnom stave,“ uviedol pre TASR v reakcii na Hlinu Danček. Rekonštrukcia bytu si podľa neho vyžaduje značné finančné prostriedky.

Prečítaj si aj tieto články:

18. septembra 2025 o 12:44 Čas čítania 3:52 Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
18. septembra 2025 o 12:27 Čas čítania 0:33 Vážna nehoda na severe Slovenska. Osobné auto narazilo do vlaku Vážna nehoda na severe Slovenska. Osobné auto narazilo do vlaku
18. septembra 2025 o 11:24 Čas čítania 1:04 Poslanci NR SR môžu ročne prísť o tisíce eur. Koalícia sa dohodla na zmrazení platov a zvýšení dane Poslanci NR SR môžu ročne prísť o tisíce eur. Koalícia sa dohodla na zmrazení platov a zvýšení dane
Hlina
Zdroj: TASR - Vladimír Benko
Náhľadový obrázok: Google Mapy
