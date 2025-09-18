Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov

Fond na podporu športu čelí podozreniam z netransparentnosti.
Takmer dva milióny eur pre tenisový klub z mesta, v ktorom roky pôsobil bývalý štátny tajomník pre šport, ktorý nemá žiadneho registrovaného hráča. Takmer päť miliónov eur pre projekt firmy, ktorú spolovice vlastní Slovenský olympijský výbor a druhá polovica patrí obchodnému partnerovi prezidenta olympijského výboru Antona Siekela. Oba projekty dostali milióny z Fondu na podporu športu. Rozdeľovanie fondom vzbudzuje podozrenia z netransparentnosti či konfliktu záujmov. Investigatívne centrum Jána Kuciaka v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu sa pozrelo na fungovanie športového fondu.
Fond na podporu športu vznikol v decembri 2019 na podporu a rozvoj mládežníckeho aj vrcholového športu, ale aj športu pre všetkých a zdravotne znevýhodnených. Ročne rozdeľoval 20 miliónov eur. Jeho prvým šéfom sa symbolicky stal prvý olympijský medailista v ére samostatného Slovenska - bývalý strelec Jozef Gönci.
O šesť rokov neskôr má fond na svojom konte desiatky podporených športových podujatí či projektov na výstavbu športovej infraštruktúry. Rozdeľuje 60 miliónov eur a má v poradí už šiesteho predsedu správnej rady.
Fond doteraz ukončil päť výziev na výstavbu športovej infraštruktúry (INFRA). Práve prebieha druhá výzva pre malé obce, ktorým rozdelia 20 miliónov eur. Fond podporuje aj športovú infraštruktúru národného významu - tzv. ŠINV.
Čo je športovisko národného významu, nie je úplne jasné. Milióny sa rozdeľujú bez jasného plánu štátu. A tak sa stane, že 4 a pol milióna eur dostal projekt tenisového a športového centra v Stupave spojený so šéfom olympijského výboru a jeho obchodnými partnermi, ale bratislavské Národné tenisové centrum, kde svoje zápasy hrá reprezentácia, 2 milióny na rekonštrukciu nedostalo. Medzi projekty národného významu sa dostala aj výstavba paddocku na okruhu v Orechovej Potôni, prvá etapa výstavby Národného jazdeckého tréningového centra pre deti a mládež v Prešove za 1,5 milióna eur alebo rekonštrukcia Národného štadióna Pavla Rosu pre pozemný hokej za 980-tisíc eur.
Na pochybnosti upozornili aj štátni analytici z Útvaru hodnota za peniaze, pri stanovisku k stupavskému centru: “Z pohľadu transparentnosti prideľovania podpôr ÚHP odporučil pripraviť a zverejniť podklad pre oblasť plánovanej výstavby a modernizácie športovej infraštruktúry, z ktorého by bola zrejmá priorita jednotlivých projektov.” Dnes už projekty nehodnotia, zmenil sa zákon.
„Rozhodne si nemyslím, že rozhodovanie je transparentné. Nepoznáme kritériá, na základe ktorých správna rada schvaľuje jednotlivé projekty za státisíce až milióny. Samotný pojem nemá fond aktuálne zadefinovaný a neexistujú jasné kritériá pre ŠINV. Dôsledkom je, že sú predkladané a schvaľované aj lokálne haly či športoviská, pri ktorých nálepka "národného významu" vyznieva smiešne,” tvrdí Natália Nash z Progresívneho Slovenska.
„Chcem všetkých ubezpečiť, že fond po mojom príchode nastavil pravidlá, ktoré sú v zmysle zákona o fonde a takisto zákona o športe,” povedal predseda správnej rady fondu Radoslav Hecl.
„Finálne rozhodnutie je na správnej rade fondu. Robíme všetko preto, aby sme v rámci našich kompetencií vplývali na rozhodnutia fondu,” hovorí minister športu Rudolf Huliak a dodáva, že chce zmeniť zákon, aby ministerstvo malo právo veta pri niektorých rozhodnutiach fondu.
Druhý najúspešnejší olympijský šport - streľba - doteraz čaká na nový moderný strelecký areál, ktorý mal vyrásť v Trnave. Zväzu 30 rokov šéfuje Miloslav Benca. „O fungovaní projektu INFRA veľa neviem. Všetky tieto projekty sú pre mňa záhadné. Niekto veľký raz povedal, že keď chceš niečo zatajiť, vytvor komisiu. A toto celé mi tak pripadá. Všetci hovoria o transparentnosti, ale tá sa končí politickými rozhodnutiami,” uviedol Benca a na našu poznámku, že minister Huliak tvrdí, že fond je nezávislý orgán reagoval povzdychom.
Cyklistom neprešiel projekt viacúčelovej haly. „Nebudem hodnotiť históriu, ale teraz to tam zatiaľ prebieha všetko v pohode. Jasné, vždy je košeľa bližšia ako kabát, ale pokiaľ to má slúžiť športu, tak je to v poriadku,” komentoval Peter Privara, prezident Slovenského cyklistického zväzu.
O transparentnosti pri rozdeľovaní miliónov na projekty “národného významu” má pochybnosti šéf jedného z najväčších športových zväzov na Slovensku - atletického zväzu, Peter Korčok. „Malo by to byť definované, mali by sa na tom zhodnúť športové hnutie s inštitúciami, ktoré to majú v kompetencii a zodpovednosti, v tom sa určite zhodneme,” hovorí.
Cez rodinnú firmu stojí za projektom športového centra v Lome nad Rimavicou, ktorému Fond na podporu športu pridelil už tri dotácie za celkovo takmer 3 milióny eur. No nie z fondu na výstavbu infraštruktúry národného významu.
„Prihlásili sme sa do projektu INFRA, pretože ho považujeme za transparentnejší. V projekte ŠINV (športová infraštruktúra národného významu - pozn.red.) nám chýbajú jasné pravidlá prideľovania dotácií,” hovorí Korčok.
Športové centrum uprostred stredoslovenských hôr buduje spoločnosť jeho svokra Petra Krnáča PKM Hriňová, ktorá sa venuje drevospracujúcemu priemyslu. Za bankové úvery ručia majetkom firmy. Vo výzvach Fondu na podporu športu dvakrát uspeli ako najlepšie hodnotené projekty. Lom nad Rimavicou, kde nové centrum budujú, leží v nadmorskej výške nad 1000 metrov.
„Toto miesto je veľmi špecifické, pretože má vynikajúce podmienky pre zimné športy, aj pre letné športy a je v nadmorskej výške nad 1000 metrov. Takéto podmienky ponúkajú na Slovensku len 3 miesta - Štrbské Pleso, Lom nad Rimavicou a Skalka,” hovorí Korčok a dodáva, že v centre bude niekoľko hál, ale aj bazén, ubytovanie a diagnostika.
No ani dotácie z programu INFRA neboli bez problémov. Takmer dva milióny eur napríklad dostal Tenisový klub Vranov, ktorý nemá žiadnych registrovaných hráčov a nehrá v žiadnej súťaži pod hlavičkou národného zväzu. Z Vranova ale pochádza bývalý štátny tajomník na ministerstve športu a cestovného ruchu.
Čo sa skrýva za tajuplnými skratkami ŠINV a INFRA? Program INFRA - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry - je transparentnejší, pretože všetky prihlásené projekty hodnotia členovia odbornej komisie. Jeho nevýhodou je, že vo výsledkoch sa zohľadňuje regionálny princíp, čo znamená, že v každom kraji dostane podporu zhruba rovnaký počet projektov, takže neplatí, že vždy uspeje lepší projekt.
Program ŠINV - športová infraštruktúra národného významu - je otvorený počas celého roka a žiadatelia posielajú projekty priamo správnej rade fondu na podporu športu. Nevyhodnocuje ich odborná komisia, hlasovaním rozhoduje len rada bez jasných kritérií.