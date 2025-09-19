Príčiny nehody polícia vyšetruje.
Na železničnom priecestí v Seredi došlo v piatok k zrážke osobného vlaku s autom. Vo vozidle utrpela jedna osoba ťažké zranenia a jedna osoba zraneniam na mieste podľahla. Vlaková premávka v danom úseku je uzatvorená. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že presné príčiny a okolnosti nehody vyšetruje.
„Policajti sa aktuálne nachádzajú na mieste tragickej dopravnej nehody. Podľa doposiaľ nezistených príčin došlo k zrážke osobného vlaku s osobným autom na železničnom priecestí v Seredi,“ uviedla. Ako podotkla, z dôvodu dokumentovania nehody je vlaková premávka v danom úseku na nevyhnutne potrebný čas uzatvorená. „Obnovená bude ihneď, ako to situácia dovolí,“ dodala polícia.
