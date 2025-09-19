Po štyroch dňoch v nemocnici zomrel.
- V Zlatých Moravciach zomrel 39-ročný muž, ktorého počas víkendu napadla skupina mladých chlapcov, informujú Noviny.sk.
- Incident sa odohral v sobotu večer pred supermarketom, kde bol na nákupe so svojou priateľkou.
- Po útoku utrpel vážne zranenia a záchranári ho previezli do nemocnice v Nitre. Po štyroch dňoch muž zomrel.
Širší kontext: Podľa informácií sa konflikt začal v predajni, kde mala skupina mladíkov adresovať žene nevhodné poznámky. Muž sa jej zastal a pri odchode z obchodu tínedžeri naznačili, že sa mu to vráti. O pár metrov ďalej ho obkľúčila štvorica chlapcov. Po hádke dvaja z nich muža napadli a kopali.
Polícia potvrdila, že začala trestné stíhanie pre výtržníctvo a ublíženie na zdraví. Viacerí obyvatelia Zlatých Moraviec upozornili, že v meste pôsobia podobné skupinky mladistvých, ktoré sa správajú agresívne. Polícia naďalej vyšetruje okolnosti incidentu aj presný priebeh konfliktu.
