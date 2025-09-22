Na južnom Slovensku sa šíri hepatitída typu A.
- V Hurbanove v okrese Komárno pribudlo počas uplynulého týždňa osem nových ochorení na vírusovú hepatitídu typu A. Celkový počet ochorení dosiahol 139 v rámci štyroch epidémií.
- V súčasnosti sú v územnej pôsobnosti RÚVZ Komárno evidované štyri aktívne epidemické ohniská vírusovej hepatitídy typu A, tri z nich v Hurbanove.
- Počas uplynulého týždňa bolo hlásených spolu šesť nových ochorení v rámci dvoch epidémií. Kumulatívne bolo v meste k pondelku hlásených spolu 133 ochorení.
Širší kontext: Päť nových prípadov ochorenia bolo evidovaných v rodine žijúcej v podmienkach nízkeho sociálno-hygienického štandardu. Jej členovia bývajú na 12 rôznych adresách v Hurbanove. V tejto rodine ochorelo na vírusovú hepatitídu typu A celkovo už 95 ľudí.
V druhom aktívnom ohnisku v rodine s celkovým počtom 35 exponovaných osôb nebol v uplynulom týždni hlásený nový prípad, kumulatívny počet ochorení v epidémii je 29. V treťom ohnisku s celkovým počtom 15 exponovaných osôb pribudol jeden nový prípad ochorenia, kumulatívny počet ochorení v epidémii je deväť.
Jedno aktívne epidemické ohnisko zaznamenali hygienici v Komárne. Za 38. kalendárny týždeň boli hlásené dve nové ochorenia. Celkový počet ochorení v tomto ohnisku stúpol na šesť.
Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, ktoré u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou a so zvýšenou teplotou. Prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.
