Domov
Natália Mišániová
dnes 22. septembra 2025 o 6:30
Čas čítania 10:14

„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje," hovorí primátor Vallo

Kategória:
Slovensko
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
Zdroj: Marek Velček

Primátor Bratislavy Matúš Vallo v rozhovore hovorí o výzvach, ktorým mesto čelí – od parkovania cez dopravu a cyklotrasy až po revitalizáciu verejných priestorov.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo v rozhovore pre Refresher otvorene hovorí o témach, ktoré najviac ovplyvňujú život v meste – od parkovania a verejnej dopravy až po bezpečnosť na uliciach. Vysvetľuje, ako nové parkovacie zóny pomáhajú rezidentom a aké kroky mesto podniká, aby sa Bratislava stala dostupnejšou a príjemnejšou pre ľudí.

Hovorí aj o spolupráci s developermi, rozvoji nájomných bytov či revitalizácii verejných priestorov a ukazuje, akým smerom chce mesto pokračovať, aby život v hlavnom meste bol pohodlnejší a bezpečnejší.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako funguje Bratislavský parkovací asistent a kde vznikajú záchytné parkoviská a parkovacie domy.
  • Čo mesto chystá v oblasti mestskej hromadnej dopravy a rozvoja cyklotrás.
  • Ako mesto spolupracuje s developermi, aby vznikali kvalitné verejné priestory.
  • Prečo Bratislava potrebuje viac nájomných bytov a ako mesto tieto projekty realizuje.
  • Aké sú plány na revitalizáciu námestí a historických budov vrátane Grösslingových kúpeľov.
  • Ako mesto rieši bezpečnosť a pomáha ľuďom bez domova cez program Housing First.

PAAS bol spustený, no stále sa ozýva kritika, že nedostatočne rieši nedostatok parkovacích miest. Aké sú vaše plány na reálne zvyšovanie kapacity parkovania, napríklad výstavbou záchytných parkovísk a parkovacích domov?

18. septembra 2025 o 12:44 Čas čítania 3:52 Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov

PAAS je hlavne o dostupnosti parkovania a o uprataní verejného priestoru. Cieľom je, aby rezidenti Bratislavy kedykoľvek našli miesto na parkovanie pri svojom dome. Pred zavedením regulácie bolo možné v meste parkovať väčšinou zadarmo, čo spôsobovalo problémy, napríklad rezidenti nemohli zaparkovať, lebo miesta obsadili ľudia prichádzajúci do práce z iných mestských štvrtí alebo zo satelitných miest. PAAS prináša prehľad, kde je možné legálne parkovať, a rezidentom za 39 € ročne poskytuje istotu, že nájdu miesto. Ľudia z iných miest musia platiť hodinovú sadzbu.

Postupne budujeme záchytné parkoviská. Prvé také väčšie sme vybudovali na konci Rače s kapacitou 180 miest, ktoré je dnes zaplnené približne z jednej tretiny. Máme tiež dohodu s obchodným reťazcom na Zlatých pieskoch, kde tiež môžu ľudia dochádzajúci do Bratislavy zaparkovať. Dnes staviame aj nové záchytné parkovisko na konci Petržalskej radiály a spolu s mestskou časťou Karlova Ves sme vybudovali nový parkovací dom. Spustili sme tiež nové záchytné parkovisko pod Prístavným mostom. Naším cieľom je, aby ľudia nechali svoje autá na okraji mesta a pokračovali MHD, ktorá je vďaka pravidelným intervalom spoľahlivou alternatívou.

Máte nejaké konkrétne dáta, ktoré potvrdzujú zlepšenie situácie v oblasti?

Áno, máme dáta z prieskumov, ktoré vykonávame po zavedení každej parkovacej zóny. Na základe týchto prieskumov je väčšina rezidentov v zavedených zónach spokojná. Napríklad v Krasňanoch vyjadrilo spokojnosť viac ako 90 % respondentov, na Nivách v Ružinove 86 %, v zóne Pokrok v Novom Meste 80 %, v Líščom údolí v Karlovej Vsi 72 % a kladne odpovedalo aj viac ako 70 % opýtaných na Trávnikoch v Ružinove.

17. septembra 2025 o 6:30 Čas čítania 4:34 Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí

Na otázku, či by chceli vrátiť stav parkovania spred zavedenia PAAS, je odpoveď jasná – okolo 90 % je proti. Na druhej strane je pochopiteľné, že sa to nepáči niektorým ľuďom, ktorí zrazu musia platiť za niečo, čo mali predtým zadarmo. Parkovanie zadarmo v celom meste je však anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje.

Súvisiace témy:
Matúš Vallo Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Natália Mišániová
Natália Mišániová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Marek Velček
