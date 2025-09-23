Hodnotilo sa vo viacerých kategóriách.
Inštitút INEKO zverejnil rebríček slovenských nemocníc, ktoré hodnotili v kategóriách: kvalita, operačné skúsenosti lekárov, náročnosť diagnóz pacientov, spokojnosť pacientov, hospodárenie a transparentnosť.
Pri hodnoteniach nemocnice rozdelili na dve skupiny: veľké nemocnice a malé až stredne veľké nemocnice. Najlepšie hodnotená veľká nemocnica bola Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, ktorá získala viac ako 60 % spokojnosť vo všetkých kategóriách. Najlepšia hodnotená malá až stredne veľká nemocnica bola Nemocnica AGEL Košice-Šaca, s ktorou je spokojných až 85 % pacientov.
Veľké nemocnice:
Malé až stredne veľké nemocnice:
Prednedávnom vydala rebríček hodnotenia nemocníc aj Dôvera, ktorá sa zamerala na celkovú spokojnosť pacientov. Rebríček si môžeš pozrieť tu.