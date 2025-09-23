Ministerstvo vnútra kúpilo zrekonštruovanú vilu v blízkosti Bratislavského hradu, ktorej hodnotu odborníci odhadujú na 2,5 milióna eur.
- Ministerstvo vnútra v júni zakúpilo zrekonštruovaný rodinný dom s pozemkom neďaleko Bratislavského hradu. Minister Matúš Šutaj Eštok potvrdil pre Rádiožurnál, že nehnuteľnosť je určená pre bývanie jedného z troch najvyšších ústavných činiteľov.
- Cena vily nie je zverejnená, no odborníci ju odhadujú na približne 2,5 milióna eur. Hlavný analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický označil lokalitu, kde sa nehnuteľnosť nachádza, za jednu z najdrahších na Slovensku.
- Vila sa nachádza len niekoľko metrov od parlamentu a Bratislavského hradu.
Širší kontext: Minister Šutaj Eštok nákup obhajuje ako investíciu do budúcnosti. Tvrdí, že hodnota nehnuteľností v Bratislave rastie a vila zostane vo vlastníctve Slovenskej republiky. Kúpu spája aj so zákonom Lex Atentát, ktorý vláde ukladá zabezpečiť primerané bývanie pre najvyšších ústavných činiteľov. Pre koho z najvyšších ústavných činiteľov je vila určená, však minister nespresnil.
Opozícia krok kritizuje. Poslanec hnutia Slovensko a bývalý minister vnútra Roman Mikulec pripomenul, že vláda v čase konsolidácie hovorí o šetrení, no zároveň investuje do lukratívnej nehnuteľnosti. Poslanec Progresívneho Slovenska Martin Dubéci zdôraznil, že zabezpečenie bývania ústavných činiteľov je potrebné, no podľa neho by štát mal využiť objekty, ktoré už vlastní.
