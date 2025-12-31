Oslavy nového roka bude v hlavnom meste sprevádzať sneženie.
Meteorológovia dnes vydali sériu výstrah, ktoré rozdeľujú krajinu na dve polovice. Paradoxne, hlavné mesto aktuálne ako jediné v krajine čelí výstrahe pred snežením.
SHMÚ očakáva, že najmä vo vyššie položených častiach mesta napadne okolo 5 cm snehu. Výstrahy prvého stupňa pred snežením v Bratislave platia od 17:00 do polnoci. Vodiči by mali počítať s lokálnymi komplikáciami.
Oveľa nebezpečnejšia situácia však vládne v horských oblastiach a na severe. Horské priechody a cesty na severe aj východe krajiny bičuje silný vietor, ktorý vytvára nebezpečné snehové jazyky a záveje. Táto situácia predstavuje vážne riziko pre vodičov, ktorí sa presúvajú za silvestrovskými oslavami.
Kým v Bratislave môže sneh skomplikovať pohyb chodcov a dopravu, v okresoch ako Liptovský Mikuláš, Poprad či na Orave vietor reálne znižuje viditeľnosť a zanáša vozovky. Cestári upozorňujú, že snehové jazyky vznikajú miestami okamžite po prejazde pluhu.
Meteorológovia preto vyzývajú k maximálnej opatrnosti naprieč celým Slovenskom či už pre bratislavské sneženie, alebo nebezpečné záveje v ostatných regiónoch.