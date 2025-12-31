Vo videu na sociálnej sieti priznal svoje zlyhanie.
Poslanec Národnej rady SR za KDH Martin Šmilňák oznámil, že v najbližších dňoch prijme osobnú politickú zodpovednosť. Reaguje tak na svoju nedeľnú (28. 12.) dopravnú nehodu, po ktorej mu policajti pri dychovej skúške namerali alkohol.
Šmilňák o svojom rozhodnutí informoval vo videu na sociálnej sieti, kde zároveň priznal chybu a úprimne sa ospravedlnil. Politik týmto krokom reaguje na vlnu kritiky a porušenie etických pravidiel, ktoré hnutie KDH vyžaduje od svojich členov.
„Všetkým vám dnes dlhujem ospravedlnenia a prosím o odpustenie. Celý život som pracoval s mladými a zvlášť ma mrzí, že som pohoršil. A keďže politici majú byť zodpovední, tak v najbližších dňoch prijmem aj osobnú politickú zodpovednosť,“ uviedol Šmilňák vo videu.
Šmilňák havaroval v nedeľu popoludní medzi obcami Gaboltov a Sveržov. Polícia ho po zrážke s jelenicou, ktorá uhynula, podrobila dychovej skúške, kde mu namerali 0,48 promile alkoholu v krvi. Šmilňákovi zadržali vodičský preukaz. Prípad vyšetruje poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove.
View this post on Instagram