Katarína Jánošíková TASR
dnes 31. decembra 2025 o 14:45
Čas čítania 0:37

Poslanec KDH po jazde pod vplyvom alkoholu prijme osobnú politickú zodpovednosť. Šmilňák sa verejne ospravedlnil

Poslanec KDH po jazde pod vplyvom alkoholu prijme osobnú politickú zodpovednosť. Šmilňák sa verejne ospravedlnil
Zdroj: Instagram @smilnak_martin

Vo videu na sociálnej sieti priznal svoje zlyhanie.

Poslanec Národnej rady SR za KDH Martin Šmilňák oznámil, že v najbližších dňoch prijme osobnú politickú zodpovednosť. Reaguje tak na svoju nedeľnú (28. 12.) dopravnú nehodu, po ktorej mu policajti pri dychovej skúške namerali alkohol.

Šmilňák o svojom rozhodnutí informoval vo videu na sociálnej sieti, kde zároveň priznal chybu a úprimne sa ospravedlnil. Politik týmto krokom reaguje na vlnu kritiky a porušenie etických pravidiel, ktoré hnutie KDH vyžaduje od svojich členov.

„Všetkým vám dnes dlhujem ospravedlnenia a prosím o odpustenie. Celý život som pracoval s mladými a zvlášť ma mrzí, že som pohoršil. A keďže politici majú byť zodpovední, tak v najbližších dňoch prijmem aj osobnú politickú zodpovednosť,“ uviedol Šmilňák vo videu.

Šmilňák havaroval v nedeľu popoludní medzi obcami Gaboltov a Sveržov. Polícia ho po zrážke s jelenicou, ktorá uhynula, podrobila dychovej skúške, kde mu namerali 0,48 promile alkoholu v krvi. Šmilňákovi zadržali vodičský preukaz. Prípad vyšetruje poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove. 

31. decembra 2025 o 14:11 Čas čítania 1:07 Moskva zverejnila video dronu, ktorý mal vraj zasiahnuť rezidenciu Putina. Na záberoch vidno takmer nepoškodený stroj Moskva zverejnila video dronu, ktorý mal vraj zasiahnuť rezidenciu Putina. Na záberoch vidno takmer nepoškodený stroj
31. decembra 2025 o 13:26 Čas čítania 1:01 Štát pripomína dôležitú povinnosť. Predajcom kvôli neevidovaniu tržieb hrozí vysokými pokutami Štát pripomína dôležitú povinnosť. Predajcom kvôli neevidovaniu tržieb hrozí vysokými pokutami
31. decembra 2025 o 11:56 Čas čítania 0:20 ANKETA: Ako mladí Slováci vnímajú pyrotechniku? Niektorí ju odpaľujú už týždeň pred Silvestrom ANKETA: Ako mladí Slováci vnímajú pyrotechniku? Niektorí ju odpaľujú už týždeň pred Silvestrom
 
 
 
