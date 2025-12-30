Zisti, či už nepatríš do skupiny, ktorej sa viac oplatí vlastná firma než klasický pracovný pomer.
Ak patríš medzi zamestnancov s nadpriemerným príjmom, priprav sa na to, že v roku 2026 zaplatíš štátu vyššie dane. Štát totiž nastavil pravidlá tak, že tvoja daňová úľava (nezdaniteľná časť) pri vyššom zárobku klesá omnoho rýchlejšie, informuje Jozef Mihál na svojom Facebooku.
V praxi to znamená jednoduché pravidlo: čím viac zarábaš, tým menšiu úľavu od štátu dostaneš. Ak tvoj plat stúpne nad určitú hranicu, štát ti prudko skráti tú časť príjmu, z ktorej nemusíš platiť žiadne dane. Vo výsledku tak zaplatíš štátu viac peňazí.
- Nezdaniteľná časť je suma, z ktorej neplatíš žiadnu daň. Vypočítaš si ju zo svojho základu dane – teda z hrubej mzdy, od ktorej najskôr odpočítaš svoje odvody.
|Hrubá mzda za mesiac za rok 2026
|Základ dane za rok
|Nezdaniteľná časť
|30 471 eur (za mesiac 2 539 eur)
|26 083 eur
|5 966 eur
|40 868 eur (za mesiac 3 406 eur)
|34 983 eur
|3 000 eur
|51 382 eur (za mesiac 4 282 eur)
|43 983 eur
|0 eur
- Ak zarábaš bežne (do 2 539 € mesačne): Štát ti „odpustí“ daň vo výške 1 134 € ročne. Práve v tejto kategórii získaš maximálnu možnú úsporu.
- Ak zarábaš viac (napr. 3 400 € mesačne): O svoju výhodu postupne prichádzaš. Tvoja úspora na dani klesne o polovicu, teda na približne 570 €.
- Ak máš nadštandardný plat (nad 4 282 € mesačne): Na nezdaniteľnú časť už strácaš nárok. Štát ti zdaní každé jedno zarobené euro, pretože prekračuješ hranicu pre túto daňovú úľavu.
Práve táto rýchla strata daňovej úľavy motivuje čoraz viac ľudí, aby zmenili formu svojho podnikania. Mnohí sa vzdávajú zamestnaneckého pomeru a radšej si zakladajú živnosť (SZČO) alebo vlastnú s.r.o. Robia to preto, aby si znížili vysoké dane a odvody, ktoré by ako zamestnanci museli platiť.