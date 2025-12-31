Internetom kolujú zábery z rýchlika Ex 502 Kriváň.
Cestujúci v rýchliku Ex 502 Kriváň na trase z Košíc do Bratislavy zažili dnes 31. decembra netradičnú cestu. Priamo v jednom z vozňov sa nachádzalo množstvo snehu. Na kurióznu situáciu na sociálnej sieti poukázal autor videa, informuje portál Noviny.sk.
Autor zachytil video v úseku pri Trnave. Zábery ukazujú interiér vagóna, ktorý takmer úplne pokryl sneh.
Refresher požiadal k incidentu o stanovisko Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK), ktoré uvádzame v plnom znení:
„ZSSK eviduje video zo zasneženého nástupného priestoru vozňa vlaku Ex 502 Kriváň na trase Košice – Bratislava. Pri extrémnych poveternostných podmienkach, akými sú silný vietor a prachový sneh, sa môže podobná situácia stať. Vlak totiž počas jednej jazdy prechádza viacerými regiónmi Slovenska, kde sa počasie môže výrazne líšiť – od pokojného bezvetria až po silný vietor a sneženie. Tento jav môže zosilniť aj rýchlosť vlaku. Nejde o bezpečnostné riziko. Dvere vozňa sú počas jazdy uzavreté a istené viacerými technickými poistkami a nemôžu sa samovoľne otvoriť. Ide o otázku komfortu, nie bezpečnosti – podobne ako pri autobusovej alebo inej verejnej doprave počas nepriaznivého počasia. Udalosť bola vlakovým personálom nahlásená a je evidovaná v rámci štandardných postupov. V takýchto situáciách je dôležité upozorniť vlakový personál priamo na mieste, aby mohol okamžite reagovať a zabezpečiť poriadok a bezpečný pohyb cestujúcich vo vozni. ZSSK zároveň vyzýva cestujúcich na zvýšenú opatrnosť pri pohybe počas nepriaznivého počasia a ďakuje za vecné podnety, ktoré pomáhajú udržiavať kvalitu služieb.“
