Na Taiwane sa pretrhla priehrada.
- Supertajfún Ragasa v stredu ráno zasiahol územie Hongkongu. Pretrhnutie vodnej priehrady na Taiwane si v jeho dôsledku v noci vyžiadalo už najmenej 14 obetí.
- Hongkonská meteorologická služba v stredu nadránom vyhlásila najvyšší varovný stupeň a oznámila, že vietor môže dosahovať rýchlosť až 118 kilometrov za hodinu.
- Taiwanské úrady pred 07.00 h miestneho času (01.00 h SELČ) v dôsledku pretrhnutia priehrady v okrese Chua-lien na východe krajiny potvrdili 14 mŕtvych a 18 zranených. Ďalších najmenej 30 ľudí je nezvestných.
Širší kontext: Bariérové jazero vzniklo po zosuvoch pôdy po predchádzajúcich silných dažďoch na riedko osídlenom východe Taiwanu, v utorok popoludní sa jeho brehy pretrhli a vylialo sa na mesto Kuang-fu. Taiwan zaznamenal v dôsledku tajfúnu na východe krajiny približne 70 centimetrov zrážok.
Podľa miestnej vlády sa približne 60 % z 8500 tamojších obyvateľov mesta rozhodlo pre „vertikálnu evakuáciu“ a ukryli sa na vyšších poschodiach svojich domov.
Heavy rain from Super Typhoon Ragasa burst a lake on the east coast of Taiwan, with the deluge breaking a bridge and causing flooding in surrounding villages pic.twitter.com/uOpJFPETi8— Reuters (@Reuters) September 23, 2025
