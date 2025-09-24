Kategórie
TASR
dnes 24. septembra 2025 o 9:29
Čas čítania 0:44

VIDEO: Supertajfún Ragasa zasiahol Hongkong. Na Taiwane si vyžiadal najmenej 14 obetí

Kategória:
Zahraničie
VIDEO: Supertajfún Ragasa zasiahol Hongkong. Na Taiwane si vyžiadal najmenej 14 obetí
Zdroj: TASR/AP

Na Taiwane sa pretrhla priehrada.

  • Supertajfún Ragasa v stredu ráno zasiahol územie Hongkongu. Pretrhnutie vodnej priehrady na Taiwane si v jeho dôsledku v noci vyžiadalo už najmenej 14 obetí.
  • Hongkonská meteorologická služba v stredu nadránom vyhlásila najvyšší varovný stupeň a oznámila, že vietor môže dosahovať rýchlosť až 118 kilometrov za hodinu.
  • Taiwanské úrady pred 07.00 h miestneho času (01.00 h SELČ) v dôsledku pretrhnutia priehrady v okrese Chua-lien na východe krajiny potvrdili 14 mŕtvych a 18 zranených. Ďalších najmenej 30 ľudí je nezvestných.

Širší kontext: Bariérové jazero vzniklo po zosuvoch pôdy po predchádzajúcich silných dažďoch na riedko osídlenom východe Taiwanu, v utorok popoludní sa jeho brehy pretrhli a vylialo sa na mesto Kuang-fu. Taiwan zaznamenal v dôsledku tajfúnu na východe krajiny približne 70 centimetrov zrážok.

Podľa miestnej vlády sa približne 60 % z 8500 tamojších obyvateľov mesta rozhodlo pre „vertikálnu evakuáciu“ a ukryli sa na vyšších poschodiach svojich domov.

Počasie Správy počasie Správy zo sveta Taiwan
Náhľadový obrázok: TASR/AP
