Paneurópska vysoká škola pre Refresher: Preveríme okolnosti Gašparovej diplomovky

Paneurópska vysoká škola dodala, že práca bola vypracovaná pod vedením školiteľa získala kladný posudok a bola úspešne obhájená.
Paneurópska vysoká škola pre Refresher uviedla, že preverí okolnosti diplomovej práce súčasného riaditeľa SIS Pavla Gašpara s dôrazom na legislatívne podmienky platné v roku 2011. Zároveň pripomenula, že v čase jej obhajoby v roku 2011 ešte neplatila povinnosť zverejňovať záverečné práce v centrálnej databáze.
„Práca bola vypracovaná pod vedením skúseného školiteľa, získala kladný posudok oponenta a bola úspešne obhájená pred komisiou v rámci štátnej záverečnej skúšky,“ uviedla škola v stanovisku. Dodala, že dnes už má nastavený podrobný kontrolný systém proti plagiátorstvu, ktorý funguje aj pri prácach v cudzom jazyku.
Kauza diplomovky Pavla Gašpara
Denník SME informoval, že Gašparova diplomová práca s názvom Trestnoprávne aspekty postihu korupcie obsahuje celé doslovne odpísané kapitoly. Podľa zistení redakcie pochádzajú približne dve tretiny textu zo štyroch publikácií, pričom dve z nich autor v zozname literatúry vôbec neuviedol.
Gašpar na otázky reagoval tvrdením, že jeho bakalárska aj diplomová práca sú v poriadku a prešli obhajobou pred komisiou. Zároveň obvinil denník SME zo šírenia klamstiev a manipulovania verejnej mienky.
