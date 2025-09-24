Výstrahy platia najmä pre východ Slovenska.
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy 1. stupňa pred vetrom pre okresy Michalovce, Trebišov, Košice mesto, Košice okolie a Rožňava.
Vietor v daných okresoch dosiahne priemernú rýchlosť okolo 13 m/s (45 km/h) alebo krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 18 - 20 m/s (65 - 70 km/h).
„Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.
Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná,
ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ informuje SHMÚ.
Výstrahy pred vetrom na horách platia pre okresy Poprad, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Námestovo. „Na horách nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 30 - 37 m/s (110 - 135 km/h)
a/alebo priemernú rýchlosť 20 - 24 m/s (70 - 85 km/h), t.j. až víchrica,“ dodáva SHMÚ.
Pre Košický kraj platia výstrahy celý deň a pre Prešovský a Žilinský kraj od 15:00.