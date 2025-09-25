Kategórie
dnes 25. septembra 2025 o 17:42
Čas čítania 0:33

Parlament zajtra rozhodne o novele Ústavy SR. Chcú v nej zakotviť, že existujú iba dve pohlavia

Kategória:
Slovensko
Parlament zajtra rozhodne o novele Ústavy SR. Chcú v nej zakotviť, že existujú iba dve pohlavia
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Hlasovať sa bude už zajtra.

Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o vládnej novele Ústavy SR napokon hlasovať až v piatok (26. 9.) o 11.00 h. Oznámil to predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).
„Keďže je viacero prihlásených do rozpravy, dnes hlasovať nebudeme, budeme hlasovať zajtra o 11.00 h, bude pokračovať rozprava,“ povedal v pléne Raši. Pôvodne sa malo hlasovať vo štvrtok podvečer.


Do rozpravy k tretiemu čítaniu k novele ústavy sa prihlásili piati opoziční poslanci. Podľa rokovacieho poriadku Národnej rady SR môže v treťom čítaní poslanec navrhnúť len opravu legislatívno-technických chýb a jazykových chýb.

Do ústavy sa majú podľa novely zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má tiež zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má upraviť i adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má zároveň dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.

parlament
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák
Správy z domova Vláda Roberta Fica
