Parlament zajtra rozhodne o novele Ústavy SR. Chcú v nej zakotviť, že existujú iba dve pohlavia

Hlasovať sa bude už zajtra.
Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o vládnej novele Ústavy SR napokon hlasovať až v piatok (26. 9.) o 11.00 h. Oznámil to predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).
„Keďže je viacero prihlásených do rozpravy, dnes hlasovať nebudeme, budeme hlasovať zajtra o 11.00 h, bude pokračovať rozprava,“ povedal v pléne Raši. Pôvodne sa malo hlasovať vo štvrtok podvečer.
Do rozpravy k tretiemu čítaniu k novele ústavy sa prihlásili piati opoziční poslanci. Podľa rokovacieho poriadku Národnej rady SR môže v treťom čítaní poslanec navrhnúť len opravu legislatívno-technických chýb a jazykových chýb.
Do ústavy sa majú podľa novely zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má tiež zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má upraviť i adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má zároveň dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.