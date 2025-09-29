Vlaky budú premávať každú hodinu a cestovanie sa zrýchli o 11 minút.
Od soboty 11. októbra bude opäť obnovená osobná železničná doprava na trati Bratislava-hlavná stanica (hl. st.) - Marchegg-Wien Hbf. Vlaky kategórie REX budú premávať pravidelne každú hodinu od skorého rána až do polnoci. V pondelok o tom informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
Dôvodom prerušenia bola rekonštrukcia a elektrifikácia trate v úseku Devínska Nová Ves
Vlakové spojenie na trati Bratislava hl. st. - Viedeň bolo prerušené od 4. marca minulého roka z dôvodu rekonštrukcie a elektrifikácie trate v úseku Devínska Nová Ves - Marchegg. Spoločnosť spresnila, že oproti pôvodnému cestovnému poriadku sa čas cestovania medzi Bratislavou a Viedňou skráti o 11 minút, celkovo tak bude trvať 56 minút. Rozsah dopravy zostáva zachovaný ako pred výlukou, pričom bude rozšírený o tri páry vlakov REX v neskorých večerných a skorých ranných hodinách.
Vlak pôjde denne každú hodinu
„Denne so ZSSK cestujú státisíce ľudí. Rakúsko patrí medzi najvýznamnejšie destinácie v medzištátnej doprave, aj keď dlhodobá výluka v Marcheggu túto mobilitu ovplyvnila. Cestujúci budú mať na výber 38 spojení medzi hlavnými stanicami v Bratislave a vo Viedni - denne pôjde vlak každú hodinu od skorého rána až do polnoci, čo prispeje k vyššej dostupnosti a je krokom k tomu, aby sa cestovanie vlakmi opäť stalo prvou voľbou pre všetkých,“ povedal generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.
Cestujúci môžu využívať vlaky kategórie REX aj na trase Bratislava - Petržalka cez Kittsee do Viedne. Vlaky na tejto trati premávajú každú hodinu, pričom počas dopravnej špičky jazdia podľa spoločnosti každú polhodinu.