Štát ponúka rodinný dom v okrese Košice-okolie.
Okresný úrad Košice zverejnil v Registri ponúkaného majetku štátu ponuku na predaj domu. Potenciálni záujemcovia môžu prejaviť záujem o kúpu nehnuteľnosti v obci Štós.
Rodinný dom sa nachádza v okrese Košice - okolie. Pozemok má 371 m². Nehnuteľnosť disponuje uličným plotom, vodovodnou prípojkou a NN prípojkou. Štát ju aktuálne ponúka za vyvolávaciu cenu 4 740 eur.
Správca majetku však upozorňuje, že pri podávaní ponuky budú z procesu vylúčené všetky ponuky záujemcov:
- ktorí sú spriaznenou osobou s inými záujemcami,
- ktorých cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorých cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorí v lehote určenej správcom riadne nezložili zábezpeku, ak ju správca požadoval.
