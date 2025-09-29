Aktivisti nahnevali šéfa hnutia SLOVENSKO.
Iniciatíva Mier Ukrajine upozorňuje na pokračujúcu „rusifikáciu“ Slovenska, ktorá sa podľa nej prejavuje cez zákulisný vplyv na politikov a snahy pretlačiť do ústavy protidemokratický obsah.
Ako príklad uvádza hlasovanie poslanca Mareka Krajčího, ktorý sa podľa aktivistov údajne prepojil s ruskými kruhmi a spolu so Smerom podporil zmenu ústavy.
„Viaceré zdroje uvádzajú, že za hlasovaním Krajčího môžu stáť Ficove kontakty v Rusku, kde bol Krajčí dávnejšie ako pozorovateľ ruských volieb a potvrdil ich demokratický priebeh,“ napísal Mier Ukrajine.
Matovič sa hnevá
Bývalý premiér Igor Matovič obvinenia voči Krajčímu považuje za „progresívnu propagandu“, ktorú šíria „dezoláti“.
„Marek ma nas*al. Nie, že zmenil názor a hlasoval v súlade so svedomím, ALE že sa vykašľal na ľudí, ktorým to vopred nedal vedieť - keďže im deň vopred verejne sľúbil opak. Ale, aby som z neho bulvárnym štýlom ‚vraj‘ robil Putinovho agenta? Vám z tej dúhy už načisto hrabe?,“ odkázal v statuse na sociálnej sieti.
Mimovládna organizácia posiela Matovičovi odkaz
Riaditeľ mimovládnej organizácie Infosecurity Victor Breiner v príspevku na sociálnej sieti kritizuje nečinnosť bývalej vlády Igora Matoviča voči ruskému vplyvu a upozorňuje na dramatický pokles dôvery občanov v štát.
„Bývalý premiér Matovič, za ktorého vlády malo Slovensko jedinečnú možnosť vysporiadať sa s ruským vplyvom, no neurobil vôbec nič, tieto informácie označuje za progresívnu propagandu, ktorú podľa neho šíria dezoláti,“ napísal Breiner.
Dodal, že Marek Krajčí v roku 2018 na pozvanie ruskej Štátnej dumy prišiel do Moskvy ako volebný pozorovateľ, čím legitimizoval znovuzvolenia Vladimira Putina. „Falošní volební pozorovatelia sú dôsledne vyberaní entitami s väzbami na ruské bezpečnostné služby, a teda určite nie náhodným výberom,“ upozornil šéf Infosecurity.