Podľa prieskumu Ipsosu pre Denník N by boli Michal Šimečka aj Ivan Korčok pre viac voličov prijateľnými premiérmi ako súčasný predseda vlády Robert Fico.
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka by bol prijateľným premiérom pre 33 % voličov, ukázal prieskum agentúry Ipsos pre Denník N. Pre 18 % je „skôr prijateľný“, pre 15 % „úplne prijateľný“. Súčasného premiéra Roberta Fica by v tejto pozícii akceptovalo 30 % opýtaných, pričom polovica z nich ho označila za úplne prijateľného a polovica za skôr prijateľného.
Ipsos skúmal, do akej miery by voliči akceptovali najvýraznejších politikov z PS a Smeru. Okrem Šimečku sa v prieskume objavili aj expremiér Ľudovít Ódor, exminister zahraničia a prezidentský kandidát Ivan Korčok, a zo Smeru minister obrany Robert Kaliňák a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar.
Zo zástupcov Progresívneho Slovenska dosiahol najlepšie čísla Ivan Korčok. Prijateľný je pre 36 % voličov. Podporu má nielen medzi sympatizantmi PS (85 %), ale aj medzi dvomi tretinami voličov KDH či pätinou voličov Hlasu.
Šimečka je prijateľný pre prakticky všetkých voličov PS, deväť z desiatich Demokratov, tri štvrtiny voličov SaS, polovicu KDH a tretinu voličov Hnutia Slovensko. Ľudovíta Ódora by akceptovala približne polovica voličov KDH.
Medzi politikmi Smeru má najsilnejšiu pozíciu Robert Fico. Ako premiér je prijateľný pre 85 % voličov Smeru, tri štvrtiny voličov Hlasu a dve tretiny priaznivcov Republiky. Robert Kaliňák je prijateľný pre asi štvrtinu populácie, medzi voličmi Smeru pre 65 %.
Tibor Gašpar skončil najnižšie. Akceptovalo by ho len 20 % voličov, pričom aj v Smere by ho prijalo iba 45 % sympatizantov.
Prieskum realizovala agentúra Ipsos pre Denník N od 17. do 21. septembra 2025 na vzorke 1053 respondentov.
