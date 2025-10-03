Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 3. októbra 2025 o 9:24
Čas čítania 0:58

PRIESKUM: Šimečka by bol prijateľným premiérom pre viac Slovákov ako Fico. Korčok má ešte vyššiu podporu

Kategória:
Slovensko
PRIESKUM: Šimečka by bol prijateľným premiérom pre viac Slovákov ako Fico. Korčok má ešte vyššiu podporu
Zdroj: Refresher/Adam Ondrejka

Podľa prieskumu Ipsosu pre Denník N by boli Michal Šimečka aj Ivan Korčok pre viac voličov prijateľnými premiérmi ako súčasný predseda vlády Robert Fico.

Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka by bol prijateľným premiérom pre 33 % voličov, ukázal prieskum agentúry Ipsos pre Denník N. Pre 18 % je „skôr prijateľný“, pre 15 % „úplne prijateľný“. Súčasného premiéra Roberta Fica by v tejto pozícii akceptovalo 30 % opýtaných, pričom polovica z nich ho označila za úplne prijateľného a polovica za skôr prijateľného.

Ipsos skúmal, do akej miery by voliči akceptovali najvýraznejších politikov z PS a Smeru. Okrem Šimečku sa v prieskume objavili aj expremiér Ľudovít Ódor, exminister zahraničia a prezidentský kandidát Ivan Korčok, a zo Smeru minister obrany Robert Kaliňák a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar.

Zo zástupcov Progresívneho Slovenska dosiahol najlepšie čísla Ivan Korčok. Prijateľný je pre 36 % voličov. Podporu má nielen medzi sympatizantmi PS (85 %), ale aj medzi dvomi tretinami voličov KDH či pätinou voličov Hlasu.

Šimečka je prijateľný pre prakticky všetkých voličov PS, deväť z desiatich Demokratov, tri štvrtiny voličov SaS, polovicu KDH a tretinu voličov Hnutia Slovensko. Ľudovíta Ódora by akceptovala približne polovica voličov KDH.

1. októbra 2025 o 16:30 Čas čítania 3:43 PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani? PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?

Medzi politikmi Smeru má najsilnejšiu pozíciu Robert Fico. Ako premiér je prijateľný pre 85 % voličov Smeru, tri štvrtiny voličov Hlasu a dve tretiny priaznivcov Republiky. Robert Kaliňák je prijateľný pre asi štvrtinu populácie, medzi voličmi Smeru pre 65 %.

Tibor Gašpar skončil najnižšie. Akceptovalo by ho len 20 % voličov, pričom aj v Smere by ho prijalo iba 45 % sympatizantov.

Prieskum realizovala agentúra Ipsos pre Denník N od 17. do 21. septembra 2025 na vzorke 1053 respondentov.

Prečítaj si aj tieto články:

3. októbra 2025 o 8:19 Čas čítania 3:19 Pracovný trh 2025: Ktoré pozície sú najžiadanejšie a pri ktorých ti pípne na účte najväčšia výplata? Pracovný trh 2025: Ktoré pozície sú najžiadanejšie a pri ktorých ti pípne na účte najväčšia výplata?
29. septembra 2025 o 14:30 Čas čítania 7:25 „Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor) „Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
26. septembra 2025 o 14:41 Čas čítania 2:00 KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
Robert Fico.
Robert Fico. Zdroj: TASR/Martin Baumann
Zdieľať
Diskusia