KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas

Robert Fico týmto získal ideologickú výhru a zároveň ukázal, že pri podobných témach sa na opozíciu spoliehať nedá.
90 poslancov pred malou chvíľou prepísalo Ústavu SR. Nie preto, aby niekomu zjednodušili život. Nie preto, aby vyriešili problémy v zdravotníctve či školstve. Ale preto, aby si premiér Robert Fico mohol odškrtnúť ideologickú výhru: v ústave zakotvil dve pohlavia, zákaz osvojenia detí pre nezosobášené páry a zákaz náhradného materstva.
Benátska komisia už skôr konštatovala, že podobné zásahy do ústavy sú v rozpore s európskymi hodnotami.
Hoci koalícia počítala len s 88 hlasmi, zázračne získala presne potrebných 90. Kto ich dodal? Dvaja poslanci z hnutia Slovensko, ktoré ešte včera tvrdilo, že za návrh určite hlasovať nebude. Ľudia okolo Matoviča zasa raz ukázali, že keď príde na lámanie chleba, dokážu pomôcť práve tomu, proti komu ich líder najhlasnejšie kričí. Presne ako v minulosti, keď jeho vtedajšia poslankyňa Romana Tabaková podržala koalíciu a hlasovala o nevydaní Roberta Fica do väzby.
Kresťanskodemokratické hnutie, ktorému časť vlastných podporovateľov jasne odkázala, aby sa na takúto hru nenachytalo, sa pridalo tiež. Predseda Majerský za to dokonca schytal piskot na proteste. Fico tak získal, čo chcel: nielen zmenu ústavy, ale aj obraz o tom, že konzervatívci v opozícii mu ochotne skočia na návnadu.
Kým pre KDH ide o zásadnú hodnotovú tému, pre Smer je to skôr iba vhodná kulisa, ktorá dokáže prekryť iné problémy krajiny. Otázkou teda je, čo bude musieť KDH ponúknuť na oplátku za to, že Smer bol ochotný dať o takejto téme hlasovať?
Pre tieto strany je momentálne najľahším terčom PS, ktoré so Smerom zahlasovalo za zrušenie 15. septembra. Pôvodne sa mal totiž rušiť 6. január, teda sviatok Troch kráľov, ktorý je pre časť Slovákov spojený aj s Vianocami, a práve preto padol nakoniec kompromis na septembrovom termíne.
KDH aj niektorí Matovičovci sa tým teraz ohadzujú, akoby to ospravedlňovalo ich vlastné hlasovanie za ústavnú zmenu. Lenže je to nezmysel. To, že PS ustúpilo pri debate o sviatkoch, im nedáva žiadnu zelenú na to, aby menili samotnú ústavu.
Dôležité je pripomenúť si, čo táto novela znamená v realite
Nikomu nezvýši plat, nezlepší zdravotnú starostlivosť, nezníži účty. Ústavná zmena o „dvoch pohlaviach“ je prázdny a nezmyselný krok. Nerieši žiadny reálny problém spoločnosti, neprináša žiadnu pridanú hodnotu. Je to len symbolické gesto, ktoré má pôsobiť, akoby chránilo rodinu a hodnoty, no v skutočnosti slúži len na vytvorenie ilúzie hrozby. Z malej menšiny sa robí problém, strašiak, na ktorom sa dajú ľahko zbierať politické body a vláda tým odvádza pozornosť od skutočných starostí ľudí.
Fico veľmi dobre vie, prečo túto tému vytiahol. Vláda prichádza s mnohými nepopulárnymi opatreniami: od škrtov po vyššie dane. Oveľa jednoduchšie je preto presadiť niečo, čo väčšinu ľudí nebolí, ale vyvolá silné emócie. Kultúrne vojny sú jednoduchšia cesta. Je to ľahšie, ako riešiť skutočné problémy ľudí, napríklad prečo nemáme opravené nemocnice alebo prečo si mladí nemôžu dovoliť bývanie.
Politické dôsledky sú však vážne. PS a SaS môžu opakovať, že novela je zbytočná a škodlivá, no musia sa zmieriť s tým, že ich spojenec KDH sa ukázal ako nespoľahlivý a Demokrati sami veľa vody nenamútia. Zdá sa preto, že Robert Fico opäť raz vyhral.