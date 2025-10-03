Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 3. októbra 2025 o 8:19
Čas čítania 3:19

Pracovný trh 2025: Ktoré pozície sú najžiadanejšie a pri ktorých ti pípne na účte najväčšia výplata?

Kategória:
Slovensko
Pracovný trh 2025: Ktoré pozície sú najžiadanejšie a pri ktorých ti pípne na účte najväčšia výplata?
Zdroj: Pexels / fauxels

Na Slovensku ubúda pracovných ponúk a firmy sú pri náboroch zdržanlivé. Údaje z Profesie však ukazujú, ktoré pozície sú žiadané a kde sa dá zarobiť najviac.

Slovenský pracovný trh prechádza v posledných mesiacoch zmenami, ktoré sa dotýkajú zamestnávateľov aj uchádzačov o prácu. Firmy pristupujú k náborom opatrnejšie, pracovných ponúk ubúda a rozdiely v platoch medzi regiónmi zostávajú výrazné. Vyplýva to z údajov spoločnosti Alma Career, pod ktorú patrí aj portál Profesia.sk.

„Mnohí zamestnávatelia vnímajú aktuálnu situáciu ako neistú, analyzujú vývoj a sú zdržanliví v nábore nových zamestnancov,“ povedala spoločnosť pre Refresher. Podľa nej niektoré firmy uťahujú rozpočty, zmrazili nové prijímania a iba nahrádzajú odchádzajúcich zamestnancov bez tvorby nových pozícií. Najmä medzinárodné spoločnosti zvažujú, v ktorej krajine pracovné miesto otvoria, pričom Slovensko pre nich už nie je také atraktívne ako kedysi.

Tento článok je súčasťou obsahového špeciálu, ktorý sa týka návratu do školských lavíc či officeov po letných dovolenkách. Ak sa chceš dozvedieť viac o témach študentského života, práce, kariéry či financií, sleduj ZOOM IN: Back2reality.
Správy z domova Zoom in: Back2reality
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Barbora Fábryová
Barbora Fábryová
Reporter
Všetky články
V redakcii Refresher News pracujem od roku 2022. Primárne sa zameriavam na spravodajské správy a politiku.
Náhľadový obrázok: TASR/Štefan Puškáš
