Na Slovensku ubúda pracovných ponúk a firmy sú pri náboroch zdržanlivé. Údaje z Profesie však ukazujú, ktoré pozície sú žiadané a kde sa dá zarobiť najviac.
Slovenský pracovný trh prechádza v posledných mesiacoch zmenami, ktoré sa dotýkajú zamestnávateľov aj uchádzačov o prácu. Firmy pristupujú k náborom opatrnejšie, pracovných ponúk ubúda a rozdiely v platoch medzi regiónmi zostávajú výrazné. Vyplýva to z údajov spoločnosti Alma Career, pod ktorú patrí aj portál Profesia.sk.
„Mnohí zamestnávatelia vnímajú aktuálnu situáciu ako neistú, analyzujú vývoj a sú zdržanliví v nábore nových zamestnancov,“ povedala spoločnosť pre Refresher. Podľa nej niektoré firmy uťahujú rozpočty, zmrazili nové prijímania a iba nahrádzajú odchádzajúcich zamestnancov bez tvorby nových pozícií. Najmä medzinárodné spoločnosti zvažujú, v ktorej krajine pracovné miesto otvoria, pričom Slovensko pre nich už nie je také atraktívne ako kedysi.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Aké pozície sú dnes na Slovensku najžiadanejšie.
- Ktoré profesie patria medzi najlepšie platené.
- Kto má na trhu práce najnižšie mzdy.
- Ako sa zmenil dopyt po práci na diaľku a po home office.
- Ktoré zručnosti a schopnosti firmy hľadajú najčastejšie.
- Aké rozdiely sú medzi regiónmi a prečo Bratislava vedie.