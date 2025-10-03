Kategórie
TASR
dnes 3. októbra 2025 o 17:55
Čas čítania 0:57

V Bratislave sa šíri huba, ktorá zabíja javory. Vedci varujú, že môže byť nebezpečná aj pre ľudí

Kategória:
Slovensko
V Bratislave sa šíri huba, ktorá zabíja javory. Vedci varujú, že môže byť nebezpečná aj pre ľudí
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Vedci našli v Bratislave hubu, ktorá likviduje javory. Nebezpečná je aj pre ľudí.

Vedci z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied (SAV) našli v Bratislave hubu, ktorá likviduje javory. Nebezpečná je však aj pre niektorých ľudí. Najnovší monitoring Ústavu ekológie lesa (ÚEL) potvrdil jej výskyt na Námestí slobody a v Sade Janka Kráľa v Bratislave. 

Huba Cryptostroma corticale bola podľa vedcov do Európy dovlečená pred rokmi z Ameriky a aktuálne sa na Slovensku šíri v dôsledku klimatickej krízy. Hlavným spúšťačom choroby stromu, ktorú spôsobuje, je environmentálny stres, hlavne vlny letných horúčav v kombinácii s nízkymi zrážkami.

Monitoring tohto ochorenia sa však nerobí pravidelne

Vedcov volajú pri podozrení, že sa tento parazit vyskytuje v prírode. Aktuálne ÚEL monitoroval stromy a následne vyhodnocoval vzorky zo Sadu Janka Kráľa a Námestia slobody, kde sa prítomnosť huby potvrdila. Huba je nebezpečná nielen pre stromy, ale aj pre ľudí, tvrdí ústav.

„Ohrození sú jednotlivci, ktorí intenzívne pracujú s drevom produkujúcim spóry, a aj tí, ktorí majú oslabenú imunitu. Zdraví jedinci, ktorí nie sú často v kontakte s infikovanými pletivami stromov, sa nemusia obávať. U pracovníkov dlhodobo a intenzívne spracovávajúcich infikované drevo sa môže vyvinúť hypersenzitívna pneumonitída alebo alergické reakcie,“ vysvetlila Jánošíková.

Vedci uviedli, že nebezpečenstvo sa viaže predovšetkým na inhaláciu spór, nie na kontakt s drevom. Bežní návštevníci parkov a miest sa nemusia obávať, pretože prechádzka okolo infikovaného stromu riziko nepredstavuje. „Hlavná riziková skupina sú pracovníci lesného hospodárstva, arboristi a tí, čo manipulujú s napadnutým drevom,“ doplnila Jánošíková.

Súvisiace témy:
Hríby Hríby na Slovensku Správy z domova
Náhľadový obrázok: TASR/Pavel Neubauer
