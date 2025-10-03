Nad vojenskou leteckou základňou v noci spozorovali drony.
- Belgické ministerstvo obrany vyšetruje incident, pri ktorom v noci na štvrtok nad vojenskou leteckou základňou Elsenborn-Butgenbach v blízkosti nemeckých hraníc spozorovali 15 neznámych dronov.
- Podľa rezortu obrany nie je jasné, odkiaľ drony prileteli, ani kto ich ovládal. Po prelete ponad základňu však podľa svedkov odleteli za nemecké hranice.
Širší kontext: Drony spozorovali vo štvrtok večer aj nad letiskom v nemeckom Mníchove, čo viedlo k zrušeniu 17 letov a zasiahlo takmer 3 000 cestujúcich. Prelety neznámych dronov za uplynulé týždne hlásili aj v Dánsku, Nórsku či Nemecku.
Poľsko, Rumunsko a Estónsko informovali, že ich vzdušné priestory narušili stíhacie lietadlá alebo drony z Ruska. Moskvu obviňujú z testovania pripravenosti a obranyschopnosti Aliancie. Viacero podobných incidentov v Európe podnietilo diskusiu o stave protivzdušnej obrany. Štáty na východnej hranici Európskej únie (EÚ) preto podporujú vytvorenie takzvaného „múru proti dronom“.
