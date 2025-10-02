Kategórie
redakcia
dnes 2. októbra 2025 o 9:37
Čas čítania 2:34

Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia

Kategória:
Slovensko
Medzinárodná investigatíva odhalila vyše 100 lekárov, ktorým zakázali výkon povolania, no napriek tomu pokračujú v práci v inej krajine.

Aj na Slovensku pracoval lekár, ktorého suspendovali v Spojenom kráľovstve, kam sa neskôr vrátil a spôsobil smrť pacienta. Podobných prípadov je podľa zdrojov zo zdravotníctva veľa. Európsky systém, ktorý by tomu mal zabraňovať, nefunguje. Môžu za to krajiny ako Slovensko, keďže prípady nenahlasujú.

Autorom článku je Investigatívne centrum Jána Kuciaka. Refresher ho publikuje v rámci spolupráce a so súhlasom.

Alexandra Perrona (34) prijali 14. októbra 2018 na urgentnom príjme Nemocnice Lincoln County v anglickom Lincolne. Mal opuchnutú nohu, bolesti na hrudníku a ťažko dýchal. Röntgen ukázal krvnú zrazeninu a upchatie tepny na pľúcach.

Po nasadení liečby sa jeho stav začal zlepšovať, o deň neskôr ho mali presunúť na iné oddelenie. Namiesto toho ho lekár Mohamed El-Sakka prepustil s antibiotikami proti infekcii.

Mohamed El-Sakka získal lekársky titul v Košiciach a dodnes je na Slovensku zaregistrovaný ako lekár.

Doktor Mohamed El-Sakka
Doktor Mohamed El-Sakka Zdroj: Facebook/Reprofoto lincsonline.co.uk

Ako napísal miestny portál LincolnshireLive, o tri dni neskôr Alexander Perron skolaboval doma v kúpeľni a privolaní záchranári už iba skonštatovali smrť. Vyšetrovanie ukázalo, že Perronovu smrť spôsobili prirodzené príčiny – pľúcna embólia –, ku ktorým prispelo zanedbanie starostlivosti zo strany lekára.

1. októbra 2025 o 16:30 Čas čítania 3:43

Lekár mal už v minulosti bohatú históriu zlých diagnóz. Viackrát prepustil pacientov, ktorí zjavne potrebovali ďalšiu liečbu a následne sa aspoň raz snažil upraviť dokumentáciu, aby zakryl svoje chyby.

V rokoch 2015 a 2016 ho v Spojenom kráľovstve suspendovali. Dokumenty z Lekárskej komisie (General Medical Council) ukazujú, že mu prišli na to, že ešte v roku 2013 sfalšoval niekoľko predpisov na lieky, ktoré si sám vybral. V čase, keď v Anglicku nemohol pracovať ako lekár, sa pravdepodobne vrátil na Slovensko a mohol krátko pôsobiť v Košiciach.

Po návrate do Británie a smrti pacienta Perrona, v roku 2023 lekára El-Sakku definitívne vymazali z registra lekárov v Spojenom kráľovstve. Na Slovensku je však stále v registri lekárov Slovenskej lekárskej komory a mohol by tu ordinovať.

Nová investigatíva pod vedením medzinárodnej organizácie OCCRP, The Times a VG.no a ich partnerov z desiatok krajín, vrátane Investigatívneho centra Jána Kuciaka, odhaľuje, že lekári ako Mohamed El-Sakka, ktorým v jednej európskej krajine zakázali vykonávať lekárske povolanie, sa môžu ľahko presťahovať a opäť ordinovať v inej.

29. septembra 2025 o 14:30 Čas čítania 7:25

Spoločne sme odhalili viac ako 100 lekárov, ktorí majú zo závažných dôvodov dočasný alebo doživotný zákaz vykonávať lekársku prax v jednej alebo viacerých jurisdikciách, no zároveň majú povolenie pracovať inde. Sú medzi nimi aj prípady sexuálnych útokov a sexuálneho zneužívania pacientov a zle vykonaných lekárskych zákrokov.

„Verejnosť právom očakáva, že ktorýkoľvek lekár ordinujúci v tejto krajine splní najvyššie profesionálne štandardy. Tieto hrozné obvinenia reprezentujú seriózne zlyhanie v našich zdravotníckych regulačných systémoch, ktoré ja nebudem tolerovať,“ vyjadril sa k zisteniam medzinárodnej skupiny novinárov minister zdravotníctva Spojeného kráľovstva Wes Streeting.

Skutočný rozsah problému je ťažké odhaliť pre nedostatok kompletných a porovnateľných dát. Aj zdroje zo Slovenska nám potvrdili, že v minulosti viacerí doktori so zákazom činnosti na Slovensku ordinovali napríklad v Českej republike.

Takým situáciám by mal v Európskej únii zabrániť tzv. Informačný systém o vnútornom trhu (IMI). Národné úrady zodpovedné za odoberanie licencií lekárom by doň mali hlásiť každý taký prípad. A zároveň, národné úrady, ktoré sú zodpovedné za vydávanie lekárskych povolení, by v ňom lekárov prichádzajúcich zo zahraničia mali prelustrovať.

26. septembra 2025 o 14:41 Čas čítania 2:00

Prax však ukazuje, že systém IMI nefunguje aj preto, že viaceré krajiny si túto povinnosť neplnia. ICJK sa podarilo preukázať, že medzi ne patrí aj Slovensko. Ministerstvo školstva do systému nahlásilo len tri prípady. Zvyšných 16, o ktorých ICJK vie, sa v dátach európskeho systému nenachádzajú. Rezort tvrdí, že hlásenia posiela na základe informácií od súdov.

Vizualizácia: Počet výstrah týkajúcich sa lekárov odoslaných do systému IMI z vážnych dôvodov medzi rokmi 2016 a 2025
Vizualizácia: Počet výstrah týkajúcich sa lekárov odoslaných do systému IMI z vážnych dôvodov medzi rokmi 2016 a 2025 Zdroj: Európska komisia

Zákaz v Anglicku, prax v Košiciach

Lekár Mohamed El-Sakka študoval medicínu na Slovensku, v roku 2002 získal titul MUDr. na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podľa záznamov Slovenskej lekárskej komory bol v roku 2004 zapísaný do Registra lekárov SLK.

„Jednou z podmienok na výkon lekárskeho povolania je povinná registrácia v Slovenskej lekárskej komore,” potvrdil pre ICJK hovorca SLK Prokop Slováček.

Článok má pokračovanie, ktoré si môžeš prečítať na webe ICJK.
18. septembra 2025 o 12:44 Čas čítania 3:52
11. septembra 2025 o 16:25 Čas čítania 5:25
30. júla 2025 o 15:39 Čas čítania 2:21
Investigatívne centrum Jána Kuciaka Správy z domova
Náhľadový obrázok: TASR - Ján Krošlák
Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Viac
