Magazín Forbes zverejnil zoznam najlepších lekárov na Slovensku.
Magazín Forbes zverejnil zoznam top osobností medicíny 2025. Pri jeho zostavovaní spolupracovali so 150 lekármi a lekárkami. Zoznam pozostáva zo 75 mien lekárov z 38 odborov.
„Pri zostavovaní finálnej sedemdesiatpäťky, ktorá obsiahla 38 lekárskych odborov, sme spolupracovali s vyše 150 lekármi a lekárkami. Výlučne oni nominovali kolegov a kolegyne zo svojho odboru, ktorí spĺňajú kritériá vysokej odbornej, ale aj etickej úrovne práce, pôsobia na Slovensku a stále sú vo svojej profesii aktívni,“ informoval Forbes.
Magazín upozorňuje, že nemajú univerzálny kľúč, podľa ktorého určujú najlepších lekárov a lekárky. Pri výbere tak zohľadňovali vynikajúcu klinickú reputáciu v komunite lekárov aj pacientov. Ďalším faktorom je, či je daný lekár odborne uznávaný aj mimo Slovenska. Dôraz kládli aj na osobnostnú integritu.
ZOZNAM LEKÁROV: