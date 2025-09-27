Z predaja stiahli hrozienka s prekročeným limitom aflatoxínov.
Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Prešov odobrala vzorku hrozienok v prevádzke Ravita s.r.o. na Budovateľskej ulici v Prešove. Laboratórne testy preukázali, že vo výrobku došlo k prekročeniu maximálneho limitu aflatoxínu B1 a aj sumy aflatoxínov B1, B2, G1 a G2. Aflatoxíny sú toxické látky, ktoré môžu mať vážne dopady na zdravie, hlavne na pečeň.
Kontrola sa týkala výrobku Hrozienka nesírené Sultánky 400 g s dátumom minimálnej trvanlivosti do 31. marca 2026. Krajina pôvodu suroviny je Irán, pričom hrozienka na Slovensko dodali z Poľska od spoločnosti ROS-SWEET Sp. z o.o. Celkovo sa vyrobilo 62 kusov tohto výrobku.
27. septembra 2025 o 14:10 Čas čítania 0:36 Pellegrini podpíše novelu Ústavy SR. Proti šéfovi SIS zasahovať neplánuje, necháva to v rukách Fica
27. septembra 2025 o 13:25 Čas čítania 0:36 Dánsko hlási ďalší prípad neznámych dronov. Tentoraz lietali nad najväčšou vojenskou základňou v krajine