Igor Matovič priznal, že novela ústavy prešla aj vďaka jeho rozhodnutiu nezasiahnuť.
- Líder hnutia Slovensko Igor Matovič v rozhovore pre Postoj povedal, že je rád, že novela ústavy napokon prešla, a priznáva, že za tým bolo aj jeho rozhodnutie nebrániť vlastným poslancom, ktorí hlasovali spolu s koalíciou.
- Rastislav Krátky a Marek Krajčí sa podľa Matoviča obávali, že ak by svoj zámer oznámili skôr, Progresívne Slovensko by sa to snažilo prekaziť. Dodal, že za ich krok dáva „ruku do ohňa“ a odmieta špekulácie o kupovaní hlasov.
- Matovič tvrdí, že ho mrzí, akým spôsobom k tomuto výsledku došlo, ale bolo to hodnotové presvedčenie poslancov.
Citát: „Áno, vtedy to bolo bolo na mne, či tá ústava prejde alebo neprejde. Áno, mohol som tomu zabrániť ale ja som vnútorne spokojný s tými zmenami. Ešte raz, ja som rád, že tá ústava prešla. A nech naveky teraz liberáli a progresívci do mňa bičujú, že ja som toho Mareka mohol zastaviť. Som hrdý, že som ho (Mareka Krajčího) nezastavil,“ vyhlásil líder hnutia Slovensko.
Širší kontext: Matovič krátko po schválení novely ústavy označil hlasovanie Mareka Krajčího a Rastislava Krátkeho za zradu. „Považujeme to za zradu v mimoriadne vážnej otázke od vlastných poslancov, o ktorej sme sa dozvedeli pár minút pred hlasovaním. Takýto postup nepovažujeme za dospelý,“ vyhlásil vtedy.
Krajčí a Krátky svoje rozhodnutie podporiť novelu vysvetlili tým, že chceli pomôcť KDH, aby ich „nevykostil“ Smer-SD, ak by novela neprešla. Tvrdia, že ich rozhodnutie sa zmenilo po štvrtkovom (25. 9.) vyhlásení premiéra Roberta Fica o tom, že ide o poslednú šancu na zmenu ústavy v tejto téme.
Matovič ešte v piatok povedal, že by sa na ich mieste vzdal poslaneckého mandátu. Krajčí nakoniec zostal v Hnutí Slovensko aj v klube. Jeho ponuku na odchod odmietli. Krátkeho však z hnutia vylúčili.
Novela ústavy prešla v parlamente 90 hlasmi. Z opozície ju podporil aj Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ) a viacerí poslanci KDH. Do ústavy sa podľa novely zakotvujú dve pohlavia - muž a žena. Novela okrem iného upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.
