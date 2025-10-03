Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Barbora Fábryová
dnes 3. októbra 2025 o 11:25
Čas čítania 1:19

Matovič priznal, že by bez neho novela ústavy neprešla: „Bolo to na mne, či tá ústava prejde alebo neprejde“

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Matovič priznal, že by bez neho novela ústavy neprešla: „Bolo to na mne, či tá ústava prejde alebo neprejde“
Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Igor Matovič priznal, že novela ústavy prešla aj vďaka jeho rozhodnutiu nezasiahnuť.

  • Líder hnutia Slovensko Igor Matovič v rozhovore pre Postoj povedal, že je rád, že novela ústavy napokon prešla, a priznáva, že za tým bolo aj jeho rozhodnutie nebrániť vlastným poslancom, ktorí hlasovali spolu s koalíciou.
  • Rastislav Krátky a Marek Krajčí sa podľa Matoviča obávali, že ak by svoj zámer oznámili skôr, Progresívne Slovensko by sa to snažilo prekaziť. Dodal, že za ich krok dáva „ruku do ohňa“ a odmieta špekulácie o kupovaní hlasov.
  • Matovič tvrdí, že ho mrzí, akým spôsobom k tomuto výsledku došlo, ale bolo to hodnotové presvedčenie poslancov. 

Citát: „Áno, vtedy to bolo bolo na mne, či tá ústava prejde alebo neprejde. Áno, mohol som tomu zabrániť ale ja som vnútorne spokojný s tými zmenami. Ešte raz, ja som rád, že tá ústava prešla. A nech naveky teraz liberáli a progresívci do mňa bičujú, že ja som toho Mareka mohol zastaviť. Som hrdý, že som ho (Mareka Krajčího) nezastavil,“ vyhlásil líder hnutia Slovensko.

Širší kontext: Matovič krátko po schválení novely ústavy označil hlasovanie Mareka Krajčího a Rastislava Krátkeho za zradu. „Považujeme to za zradu v mimoriadne vážnej otázke od vlastných poslancov, o ktorej sme sa dozvedeli pár minút pred hlasovaním. Takýto postup nepovažujeme za dospelý,“ vyhlásil vtedy.

3. októbra 2025 o 8:19 Čas čítania 3:19 Pracovný trh 2025: Ktoré pozície sú najžiadanejšie a pri ktorých ti pípne na účte najväčšia výplata? Pracovný trh 2025: Ktoré pozície sú najžiadanejšie a pri ktorých ti pípne na účte najväčšia výplata?

Krajčí a Krátky svoje rozhodnutie podporiť novelu vysvetlili tým, že chceli pomôcť KDH, aby ich „nevykostil“ Smer-SD, ak by novela neprešla. Tvrdia, že ich rozhodnutie sa zmenilo po štvrtkovom (25. 9.) vyhlásení premiéra Roberta Fica o tom, že ide o poslednú šancu na zmenu ústavy v tejto téme.

Matovič ešte v piatok povedal, že by sa na ich mieste vzdal poslaneckého mandátu. Krajčí nakoniec zostal v Hnutí Slovensko aj v klube. Jeho ponuku na odchod odmietli. Krátkeho však z hnutia vylúčili.

Novela ústavy prešla v parlamente 90 hlasmi. Z opozície ju podporil aj Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ) a viacerí poslanci KDH. Do ústavy sa podľa novely zakotvujú dve pohlavia - muž a žena. Novela okrem iného upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.

Prečítaj si aj tieto články:

29. septembra 2025 o 19:32 Čas čítania 1:34 Matovičovci tlačia na Krajčího a Krátkeho. Zajtra sa musia „chlapsky postaviť pred ľudí“ Matovičovci tlačia na Krajčího a Krátkeho. Zajtra sa musia „chlapsky postaviť pred ľudí“
26. septembra 2025 o 14:41 Čas čítania 2:00 KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
29. septembra 2025 o 13:32 Čas čítania 1:22 Aktivisti poukázali na údajné prepojenie Krajčího a Moskvy. Matovič sa hnevá, obviňuje progresívcov Aktivisti poukázali na údajné prepojenie Krajčího a Moskvy. Matovič sa hnevá, obviňuje progresívcov
Matovič
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák
Spravodajstvo modernej generácie
Pridaj sa k nám a buď súčasťou spravodajstva modernej generácie.
V našej redakcii kladieme dôraz na inovácie a prístup, ktorý odráža potreby a záujmy moderného čitateľa.
Naše reportáže sú dynamické, interaktívne a navrhnuté tak, aby boli pre teba hodnotné.
Aj vďaka tvojej podpore môžeme pokračovať v tvorbe nezávislého, kvalitného a relevantného obsahu.
Chcem vás podporiť
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Igor Matovič Správy z domova Vláda Roberta Fica
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Jakub Kotian
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 hodinami
Polícia dnes spustila celoslovenskú akciu. Kontrolovať budú vodičov po celej krajine
Polícia dnes spustila celoslovenskú akciu. Kontrolovať budú vodičov po celej krajine
včera o 13:13
Títo lekári sú slovenská medicínska elita. Patrí medzi nich aj tvoj?
Títo lekári sú slovenská medicínska elita. Patrí medzi nich aj tvoj?
včera o 09:37
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
včera o 07:53
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
včera o 17:03
Poľsko zasiahlo proti ruskej lodi pri podmorskom plynovode. Bezpečnostné zložky zostávajú v stave zvýšenej pohotovosti
Poľsko zasiahlo proti ruskej lodi pri podmorskom plynovode. Bezpečnostné zložky zostávajú v stave zvýšenej pohotovosti
pred 3 hodinami
PRIESKUM: Šimečka by bol prijateľným premiérom pre viac Slovákov ako Fico. Korčok má ešte vyššiu podporu
PRIESKUM: Šimečka by bol prijateľným premiérom pre viac Slovákov ako Fico. Korčok má ešte vyššiu podporu
včera o 09:37
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
včera o 07:53
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
pred 2 dňami
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
včera o 13:13
Títo lekári sú slovenská medicínska elita. Patrí medzi nich aj tvoj?
Títo lekári sú slovenská medicínska elita. Patrí medzi nich aj tvoj?
včera o 17:03
Poľsko zasiahlo proti ruskej lodi pri podmorskom plynovode. Bezpečnostné zložky zostávajú v stave zvýšenej pohotovosti
Poľsko zasiahlo proti ruskej lodi pri podmorskom plynovode. Bezpečnostné zložky zostávajú v stave zvýšenej pohotovosti
pred 2 dňami
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
28. 9. 2025 6:42
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
27. 9. 2025 18:01
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
28. 9. 2025 10:47
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
25. 9. 2025 7:50
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
včera o 07:53
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
27. 9. 2025 11:10
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
Lifestyle news
Vychádzajúca hviezda, ktorá spolupracovala s Taylor Swift. 20-ročná hudobná senzácia Sofia Isella vystúpi prvýkrát v Prahe pred 30 minútami
Horolezec prišiel o život pri selfie na zasneženom vrchole. Skĺzol do 200-metrovej priepasti pred hodinou
Žena zomrela po zásahu elektrickým prúdom z iPhonu. Jej manžel viní Apple a operátora pred 3 hodinami
Ice Spice prichádza na Twitch. Svoj prvý stream predviedla počas Paris Fashion Weeku pred 3 hodinami
Taylor Swift vydala nový album „The Life of a Showgirl“: Nadviazala na Georga Michaela a pridala sa aj Sabrina Carpenter dnes o 07:46
CE ZA AR 2025 pozná svojich víťazov. Najlepšie architektonické diela roka dnes ocenili v Bratislave včera o 21:30
Dej Peaky Blinders sa prehĺbi vďaka dvom novým sériám. Ďalšia generácia Shelbyovcov vstupuje do hry včera o 18:47
Muž opäť obvinil Nirvanu z detskej pornografie. Tvrdí, že utrpel osobnú ujmu z coveru albumu včera o 17:59
Hard Rico opäť pred súdom: Obvinený je z podvodu takmer 10 tisíc eur, všetko popiera včera o 16:25
Slovenská značka NEHERA predstavila novú kolekciu na parížskom fashion weeku. Urobila to netradičným spôsobom včera o 15:21
Slovensko Všetko
Slovensko zasiahol silny vietor. Na východe dosiahne rýchlosť až 70 km/h (+ mapa)
pred hodinou
Slovensko zasiahol silny vietor. Na východe dosiahne rýchlosť až 70 km/h (+ mapa)
Treba si dať pozor vo viacerých okresoch.
PRIESKUM: Šimečka by bol prijateľným premiérom pre viac Slovákov ako Fico. Korčok má ešte vyššiu podporu
pred 3 hodinami
PRIESKUM: Šimečka by bol prijateľným premiérom pre viac Slovákov ako Fico. Korčok má ešte vyššiu podporu
AKTUÁLNE: V nemocnici na východe Slovenska nahlásili bombu. Prípad preveruje polícia
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: V nemocnici na východe Slovenska nahlásili bombu. Prípad preveruje polícia
Polícia odhalila fantómovú prepravu za státisíce eur. Náklad s desiatkami chladničiek našli v okrese Senec
dnes o 08:39
Polícia odhalila fantómovú prepravu za státisíce eur. Náklad s desiatkami chladničiek našli v okrese Senec
Polícia dnes spustila celoslovenskú akciu. Kontrolovať budú vodičov po celej krajine
pred 2 hodinami
Polícia dnes spustila celoslovenskú akciu. Kontrolovať budú vodičov po celej krajine
Pracovný trh 2025: Ktoré pozície sú najžiadanejšie a pri ktorých ti pípne na účte najväčšia výplata?
dnes o 08:19
Pracovný trh 2025: Ktoré pozície sú najžiadanejšie a pri ktorých ti pípne na účte najväčšia výplata?
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
25. 9. 2025 18:46
Mnohí Slováci si od budúceho roka priplatia. Výrazný dopad pocítia hlavne živnostníci
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
20. 10. 2024 9:30
Boli sme v rodisku Huliaka: „Primitivizmus a stredovek“ tvrdia niektorí Očovania. Iní hovoria o „skutočnom chlapovi“ (Reportáž)

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Pracovný trh 2025: Ktoré pozície sú najžiadanejšie a pri ktorých ti pípne na účte najväčšia výplata?
dnes o 08:19
Pracovný trh 2025: Ktoré pozície sú najžiadanejšie a pri ktorých ti pípne na účte najväčšia výplata?
Na Slovensku ubúda pracovných ponúk a firmy sú pri náboroch zdržanlivé. Údaje z Profesie však ukazujú, ktoré pozície sú žiadané a kde sa dá zarobiť najviac.
PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?
pred 2 dňami
PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?
„Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
pred 4 dňami
„Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
26. 9. 2025 14:41
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
22. 9. 2025 6:30
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia