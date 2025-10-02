Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
včera 2. októbra 2025 o 21:54
Čas čítania 1:26

AKTUÁLNE: Putin sa Ukrajine vyhráža útokmi na jadrové elektrárne

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
AKTUÁLNE: Putin sa Ukrajine vyhráža útokmi na jadrové elektrárne
Zdroj: Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool, TASR, AP

Ruský prezident sľubuje odvetu.

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok pohrozil Ukrajine útokmi na ňou kontrolované jadrové elektrárne v odvete za jej údajné údery na ciele v okolí Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú ovládajú ruské sily.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha predtým vyhlásil, že Rusko úmyselne túto elektráreň odpojilo od elektrickej siete, zatiaľ čo sa pripravuje na jej pripojenie k vlastnej sieti. Informuje o tom agentúra Reuters.

Situácia je podľa Zelenského kritická

Najväčšia jadrová elektráreň v Európe, ktorú momentálne okupuje Rusko, je od začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 opakovane terčom útokov či sabotáží, pričom sa zo zodpovednosti za ne vzájomne obviňujú znepriatelené krajiny.

Zariadenie v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny je už vyše týždňa odpojené od elektrickej siete. Podľa utorňajších vyjadrení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý situáciu označil za kritickú, ide o dôsledok ostreľovania ruskou armádou. Sybiha však teraz tvrdí, že Rusko ju odpojilo manuálne.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska

„Ďalší krok Ruska bude ešte nebezpečnejší: opätovné spustenie reaktora v okupovanej oblasti – bez riadneho chladenia, bez akejkoľvek licencie a mimo dohľadu. Je to nezodpovedný krok, ktorý slúži len na demonštráciu toho, že to tam Putin ovláda,“ napísal Sybiha na sieti X.

Putin podľa agentúry Interfax vyhlásil, že ukrajinské sily sa pokúšajú zaútočiť na oblasť okolo elektrárne, a súčasne odmietol ako nezmysel tvrdenia, že je ostreľovaná z Ruska.

„Je to nebezpečná hra a títo ľudia si musia uvedomiť, že aj oni majú na svojej strane funkčné jadrové elektrárne. Čo nám bráni reagovať rovnako? Tak nech sa nad tým zamyslia,“ varoval v prejave na zasadnutí Valdajského diskusného klubu v Soči šéf Kremľa, podľa ktorého je situácia v okolí elektrárne celkovo pod kontrolou.

Čo reálne hrozí?

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v stredu uviedla, že v Záporožskej jadrovej elektrárni nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo, kým fungujú záložné naftové generátory, ktoré ju chladia. Tých je aktuálne v prevádzke osem, deväť je v pohotovostnom režime a tri sú v údržbe.

Samotné reaktory elektrárne sú už viac ako tri roky odstavené a odvtedy sa postupne ochladzuje jadrové palivo. V prípade havárie by preto situácia nebola taká vážna ako za bežnej prevádzky. Keby však došlo k úplnému výpadku elektrickej energie, hrozilo by roztavenie aktívnej zóny reaktora, ak by sa dodávka elektriny včas neobnovila.

2. októbra 2025 o 9:37 Čas čítania 2:34 Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
1. októbra 2025 o 8:55 Čas čítania 0:26 Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
2. októbra 2025 o 17:03 Čas čítania 0:46 Poľsko zasiahlo proti ruskej lodi pri podmorskom plynovode. Bezpečnostné zložky zostávajú v stave zvýšenej pohotovosti Poľsko zasiahlo proti ruskej lodi pri podmorskom plynovode. Bezpečnostné zložky zostávajú v stave zvýšenej pohotovosti
Putin
Zdroj: TASR/AP
Sme nezávislí... (a aj zostaneme)
Ako nezávislé médium poskytujeme objektívne spravodajstvo, bez zásahu korporátnych sponzorov alebo politického tlaku.
Sme financovaní priamo od našich čitateľov, čo nám umožňuje zostať verní našim hodnotám a tvoriť transparentný a nezaujatý obsah.
Tvorbu dôveryhodného spravodajstva môžeš podporiť kúpou predplatného.
Podporím vás
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy zo sveta Vladimir Putin Vojna na Ukrajine
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Refresher
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 09:37
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
včera o 13:13
Títo lekári sú slovenská medicínska elita. Patrí medzi nich aj tvoj?
Títo lekári sú slovenská medicínska elita. Patrí medzi nich aj tvoj?
včera o 07:53
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
pred 2 hodinami
Z Kauflandu sťahujú lečo. Môže obsahovať kúsky skla
Z Kauflandu sťahujú lečo. Môže obsahovať kúsky skla
pred 2 dňami
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
pred 2 dňami
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
včera o 07:53
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
včera o 09:37
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
pred 2 dňami
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
včera o 13:13
Títo lekári sú slovenská medicínska elita. Patrí medzi nich aj tvoj?
Títo lekári sú slovenská medicínska elita. Patrí medzi nich aj tvoj?
pred 2 dňami
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
pred 2 dňami
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
28. 9. 2025 6:42
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
27. 9. 2025 18:01
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
28. 9. 2025 10:47
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
25. 9. 2025 7:50
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
27. 9. 2025 11:10
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
26. 9. 2025 11:29
Na Slovensko prichádza nový ruský reťazec. Predajne lákajú nízkymi cenami a minimalistickým konceptom
Na Slovensko prichádza nový ruský reťazec. Predajne lákajú nízkymi cenami a minimalistickým konceptom
Lifestyle news
Taylor Swift vydala nový album „The Life of a Showgirl“: Nadviazala na Georga Michaela a pridala sa aj Sabrina Carpenter pred 9 minútami
CE ZA AR 2025 pozná svojich víťazov. Najlepšie architektonické diela roka dnes ocenili v Bratislave včera o 21:30
Dej Peaky Blinders sa prehĺbi vďaka dvom novým sériám. Ďalšia generácia Shelbyovcov vstupuje do hry včera o 18:47
Muž opäť obvinil Nirvanu z detskej pornografie. Tvrdí, že utrpel osobnú ujmu z coveru albumu včera o 17:59
Hard Rico opäť pred súdom: Obvinený je z podvodu takmer 10 tisíc eur, všetko popiera včera o 16:25
Slovenská značka NEHERA predstavila novú kolekciu na parížskom fashion weeku. Urobila to netradičným spôsobom včera o 15:21
Lásku sa pokúsia nájsť nahí: Česká verzia Naked Attraction prichádza na obrazovky včera o 13:45
Svet smúti za Jane Goodall. Poctu jej vzdali Leonardo DiCaprio aj Jessica Alba včera o 11:19
Americké školy zakázali viac než 6800 kníh. Najčastejšie zakazovaným autorom je Stephen King včera o 10:29
Snapchat začne spoplatňovať úložisko. Po prekročení limitu si za svoje spomienky priplatíš včera o 09:42
Zahraničie Všetko
Brutálny útok v Nemecku: Dvaja muži okradli a znásilnili 19-ročného Čecha
včera o 18:02
Brutálny útok v Nemecku: Dvaja muži okradli a znásilnili 19-ročného Čecha
Policajti podozrivých mladíkov krátko nato zadržali a umiestnili do väzby.
Poľsko zasiahlo proti ruskej lodi pri podmorskom plynovode. Bezpečnostné zložky zostávajú v stave zvýšenej pohotovosti
včera o 17:03
Poľsko zasiahlo proti ruskej lodi pri podmorskom plynovode. Bezpečnostné zložky zostávajú v stave zvýšenej pohotovosti
Na letisku v Mníchove videli dron. Kvôli potenciálnemu riziku zrušili množstvo letov
pred 46 minútami
Na letisku v Mníchove videli dron. Kvôli potenciálnemu riziku zrušili množstvo letov
Izrael zadržal Slováka: Armáda na ceste do Gazy zastavila humanitárnu flotilu, na palube bol aj občan SR
včera o 11:28
Izrael zadržal Slováka: Armáda na ceste do Gazy zastavila humanitárnu flotilu, na palube bol aj občan SR
Americký ropný gigant znižuje počet zamestnancov: Prepustí tisíce ľudí v Európe a Kanade
včera o 06:30
Americký ropný gigant znižuje počet zamestnancov: Prepustí tisíce ľudí v Európe a Kanade
V Manchestri došlo k brutálnemu incidentu: Páchateľ bodol pred synagógou štyroch ľudí
včera o 12:35
V Manchestri došlo k brutálnemu incidentu: Páchateľ bodol pred synagógou štyroch ľudí
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
27. 4. 2023 9:30
Ak ma miluješ, tak to urobíš! Slovenky k sexu donútili ich frajeri manipuláciou a vydieraním. Podľa zákona to znásilnenie nie je
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
2. 8. 2024 13:51
KOMENTÁR: Alžírska boxerka je pre slovenských politikov iba zámienka, aby mohli vyvolávať nenávisť
Slovensko Všetko
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
včera o 13:31
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
včera o 14:40
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
včera o 22:02
Na Slovensku pristáli stíhačky F-16. Rezort obrany zverejnil bližšie informácie

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?
pred 2 dňami
PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?
Od januára 2026 čakajú živnostníkov zásadné zmeny. Parlament schválil konsolidačný balík, ktorý prináša vyššie sociálne a zdravotné odvody, nové povinné „mikroodvody“ pre tých, ktorí doteraz neplatili nič, aj zrušenie transakčnej dane.
„Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
pred 4 dňami
„Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
26. 9. 2025 14:41
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
22. 9. 2025 6:30
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
18. 9. 2025 12:44
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia