AKTUÁLNE: Putin sa Ukrajine vyhráža útokmi na jadrové elektrárne

Ruský prezident sľubuje odvetu.
Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok pohrozil Ukrajine útokmi na ňou kontrolované jadrové elektrárne v odvete za jej údajné údery na ciele v okolí Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú ovládajú ruské sily.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha predtým vyhlásil, že Rusko úmyselne túto elektráreň odpojilo od elektrickej siete, zatiaľ čo sa pripravuje na jej pripojenie k vlastnej sieti. Informuje o tom agentúra Reuters.
Situácia je podľa Zelenského kritická
Najväčšia jadrová elektráreň v Európe, ktorú momentálne okupuje Rusko, je od začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 opakovane terčom útokov či sabotáží, pričom sa zo zodpovednosti za ne vzájomne obviňujú znepriatelené krajiny.
Zariadenie v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny je už vyše týždňa odpojené od elektrickej siete. Podľa utorňajších vyjadrení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý situáciu označil za kritickú, ide o dôsledok ostreľovania ruskou armádou. Sybiha však teraz tvrdí, že Rusko ju odpojilo manuálne.
„Ďalší krok Ruska bude ešte nebezpečnejší: opätovné spustenie reaktora v okupovanej oblasti – bez riadneho chladenia, bez akejkoľvek licencie a mimo dohľadu. Je to nezodpovedný krok, ktorý slúži len na demonštráciu toho, že to tam Putin ovláda,“ napísal Sybiha na sieti X.
Putin podľa agentúry Interfax vyhlásil, že ukrajinské sily sa pokúšajú zaútočiť na oblasť okolo elektrárne, a súčasne odmietol ako nezmysel tvrdenia, že je ostreľovaná z Ruska.
„Je to nebezpečná hra a títo ľudia si musia uvedomiť, že aj oni majú na svojej strane funkčné jadrové elektrárne. Čo nám bráni reagovať rovnako? Tak nech sa nad tým zamyslia,“ varoval v prejave na zasadnutí Valdajského diskusného klubu v Soči šéf Kremľa, podľa ktorého je situácia v okolí elektrárne celkovo pod kontrolou.
Čo reálne hrozí?
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v stredu uviedla, že v Záporožskej jadrovej elektrárni nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo, kým fungujú záložné naftové generátory, ktoré ju chladia. Tých je aktuálne v prevádzke osem, deväť je v pohotovostnom režime a tri sú v údržbe.
Samotné reaktory elektrárne sú už viac ako tri roky odstavené a odvtedy sa postupne ochladzuje jadrové palivo. V prípade havárie by preto situácia nebola taká vážna ako za bežnej prevádzky. Keby však došlo k úplnému výpadku elektrickej energie, hrozilo by roztavenie aktívnej zóny reaktora, ak by sa dodávka elektriny včas neobnovila.