Domov
Natália Mišániová
dnes 3. októbra 2025 o 14:29
Čas čítania 0:51

Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne

Kategória:
Slovensko
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne

Prilepšiť si môžu aj otcovia na rodičovskej a rodiny s viacerými deťmi.

Od januára 2026 si rodičia finančne polepšia vďaka rastu priemernej mzdy a životného minima. Zvýšia sa zásluhové dávky ako materské, tehotenská dávka aj rodičovský príspevok. Niektoré dávky a príspevky však ostávajú nezmenené, informuje Finsider.

Tehotenská dávka je dostupná od 13. týždňa tehotenstva, ak je žena nemocensky poistená. Pohybuje sa medzi 300 až 466 eurami mesačne v závislosti od príjmu. Maximálnu sumu dostanú ženy s príjmom nad 3 048 eur mesačne.

Materská dávka predstavuje 75 % priemerného hrubého zárobku. Od januára môže dosiahnuť až 2 329,90 eura mesačne. Rovnako platí podmienka minimálne 270 dní poistenia za posledné dva roky.

Otcovia môžu čerpať dvojtýždňové otcovské voľno, počas ktorého dostanú až 1 052,24 eura.

Rodičovský príspevok stúpne na 364,90 eura pre rodičov bez predchádzajúcej materskej a na 500,20 eura pre tých, ktorí pred pôrodom pracovali. Pri viacnásobných pôrodoch sa suma zvyšuje o 25 %.

Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa zostáva na úrovni 829,86 eura (pri prvom až štvrtom dieťati), pri ďalších je nižší. Zvyšuje sa pri viacnásobných pôrodoch.

Rodičia môžu namiesto rodičovského príspevku získať príspevok na starostlivosť o dieťa – najviac 280 eur mesačne podľa formy starostlivosti.

Prídavok na dieťa zostáva 60 eur mesačne s možnosťou zvýšenia o 30 eur pri dôchodcovských opatrovateľoch. Zamestnaní rodičia môžu uplatniť aj daňový bonus – do 100 eur mesačne podľa veku a počtu detí.

Ilustračná fotografia.
Zdroj: Unsplash/Lena Balk
Správy z domova
Náhľadový obrázok: TASR/Michal Svítok
