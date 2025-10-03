V piatok je Deň bez nehody, cieľom je zvyšovanie bezpečnosti na cestách.
- Polícia v piatok uskutočňuje celoslovenskú osobitú kontrolu Deň bez nehody
- Do akcie sa zapojí maximálny počet policajtov dopravnej, poriadkovej a železničnej polície, využité budú aj moderné technické prostriedky vrátane dronov.
- Cieľom je zvyšovanie bezpečnosti na cestách.
Citát: „Policajti sa zamerajú na prekračovanie povolenej rýchlosti, jazdu pod vplyvom alkoholu alebo drog, dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti a prednosti v jazde, ako aj na používanie bezpečnostných pásov a ochranných prvkov,“ priblížil hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.
Širší kontext: Viceprezident PZ Rastislav Polakovič podotkol, že cieľom kontroly je, aby sa slovenské cesty stali bezpečnejšími. „Hoci dlhodobé štatistiky ukazujú pokles dopravnej nehodovosti, každý jeden život, ktorý vyhasne na ceste, je jeden život navyše,“ poznamenal.
