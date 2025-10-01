Od januára 2026 čakajú živnostníkov zásadné zmeny. Parlament schválil konsolidačný balík, ktorý prináša vyššie sociálne a zdravotné odvody, nové povinné „mikroodvody“ pre tých, ktorí doteraz neplatili nič, aj zrušenie transakčnej dane.
Živnostníkov čakajú od roku 2026 najväčšie zmeny za posledné roky. Parlament schválil konsolidačný balík, ktorý má priniesť do verejných financií miliardy eur a podstatná časť opatrení dopadne priamo na malých podnikateľov. Po novom už nebude záležať na tom, či živnostník zarobí tisíce eur, alebo len pár desiatok mesačne, ale odvody bude musieť platiť každý, kto má aktívnu živnosť.
Zvyšuje sa nielen minimálny vymeriavací základ pre sociálne poistenie, ale aj sadzba zdravotného poistenia. Zavádzajú sa „mikroodvody“ pre tých, ktorí si doteraz vďaka nízkym príjmom odvody neplatili vôbec. V praxi tak budú musieť tisíce ľudí začať platiť poistné, hoci si podnikaním privyrábajú len symbolicky, napríklad popri škole, zamestnaní, rodičovskej či dôchodku.
K tomu sa pridáva aj rušenie transakčnej dane a s ňou spojenej povinnosti viesť podnikateľský účet. Zmeny sú zásadné a dotknú sa prakticky každého, kto podniká. V nasledujúcom prehľade ti prinášame odpovede na najčastejšie otázky živnostníkov.
Budú musieť mať živnostníci podnikateľský účet, aj keď sa im ruší transakčná daň?
Nie. Povinnosť zriadiť si transakčný účet vznikla živnostníkom spolu so zavedením transakčnej dane, ktorú parlament prijal v roku 2024 a ktorá sa začala reálne uplatňovať od apríla 2025. Zákon vyžadoval, aby fyzické osoby vykonávali podnikateľské platby cez samostatný účet, aby bolo možné daň z každej transakcie vyberať.
Od 1. januára 2026 sa však transakčná daň ruší. Prakticky to znamená, že povinnosť mať osobitný podnikateľský účet zaniká a každý živnostník si môže opäť vybrať, či bude využívať bežný účet, alebo si ponechá oddelený podnikateľský.
Bude mať povinnosť platiť odvody každý živnostník bez ohľadu na výšku príjmu?Áno. Jedna z najväčších zmien, ktoré prináša konsolidačný balík, je, že minimálne sociálne odvody sa po novom stanú povinnosťou pre všetkých živnostníkov. Doteraz platilo, že ak mal podnikateľ veľmi nízke príjmy, odvody do Sociálnej poisťovne platiť nemusel. Tento mechanizmus sa ruší a každý, kto má aktívnu živnosť, bude musieť odvádzať minimálnu sumu bez ohľadu na to, koľko v skutočnosti zarobí. V praxi to znamená, že aj živnostník s pár stovkami eur príjmu ročne bude povinný zaplatiť rovnaké minimálne odvody ako niekto s vyššími príjmami.
Ak niekto z tejto skupiny doteraz neplatil sociálne odvody, od 1. júla 2026 mu vznikne povinnosť platiť nový „mikroodvod“ vo výške 131,34 eura mesačne. Rovnaká povinnosť sa bude týkať aj nových živnostníkov. Po uplynutí prvých šiestich mesiacov od založenia živnosti začnú platiť rovnaké minimálne odvody, bez ohľadu na to, aký príjem dosahujú.
Týka sa platenie minimálnych odvodov aj tých, ktorí si živnosť založili pred účinnosťou zmien?Áno. Nové pravidlá neplatia len pre nových podnikateľov, ale pre všetkých, ktorí budú mať k 1. januáru 2026 aktívnu živnosť.
Aké vysoké budú minimálne sociálne odvody po konsolidácii?Od 1. januára 2026 sa minimálny vymeriavací základ pre výpočet sociálnych odvodov zvýši z doterajších 50 % na 60 % priemernej mzdy. V praxi to znamená, že minimálne sociálne odvody vzrastú zo súčasných 237,02 eura (2025) na 303,11 eura mesačne (2026).
Ako sa mení zdravotné poistenie pre živnostníkov?
Od 1. januára 2026 sa zvýši sadzba zdravotného poistenia pre všetkých SZČO z dnešných 15 % na 16 % z vymeriavacieho základu. Zmena sa dotkne úplne každého živnostníka, bez ohľadu na to, či platí odvody z minimálneho alebo vyššieho základu.
Pri minimálnom vymeriavacom základe to znamená, že zdravotné odvody v roku 2026 dosiahnu 121,92 eura mesačne, čo je o 14,67 eura viac než v roku 2025. Živnostníci s vyššími príjmami však pocítia ešte väčší nárast, keďže percento sa im počíta z reálnej výšky základu.
Môže sa stať, že živnostník s veľmi nízkymi príjmami zaplatí na odvodoch viac, než reálne zarobí?Áno. Od júla 2026 budú musieť všetci živnostníci povinne platiť minimálne sociálne odvody vo výške 131,34 eura mesačne, aj keď zarobia len pár desiatok eur. Povinnosť sa teda dotkne aj tých, ktorí si živnosť držia len „na papieri“ alebo si podnikaním privyrábajú popri zamestnaní, škole či rodičovskej dovolenke.
Prinesú nové „mikroodvody“ vo výške 131 eur mesačne vyšší dôchodok?
Nie vždy. Ako vysvetľuje odborník na odvody Jozef Mihál, platenie mikroodvodov znamená, že bežný živnostník si do dôchodkového systému platením mikroodvodu zapisuje osobný mzdový bod (POMB) približne na úrovni 0,23. To znamená, že za každý rok platenia mikroodvodov získa len štvrtinu bodu oproti niekomu, kto platí odvody z priemernej mzdy. V praxi sa mu teda budúci dôchodok zvýši len veľmi mierne.
Existujú však skupiny, pre ktoré mikroodvody nebudú mať žiadny efekt. Príkladom sú invalidní dôchodcovia. Ak počas invalidity podnikajú a platia odvody ako SZČO, ich starobný dôchodok sa pri prechode vypočíta buď z POMB zisteného pri vzniku invalidity, alebo z POMB za celý život až do dôchodkového veku. Vždy sa použije ten vyšší. Takmer vždy je výhodnejší bod spred invalidity, preto odvody platené počas invalidity dôchodok vôbec nezvýšia.
Rovnaká situácia nastane aj pri mamičkách na rodičovskej dovolenke. Od januára 2026 sa im doba starostlivosti o dieťa započíta do dôchodkového poistenia s osobnými mzdovými bodmi z ich aktívnej kariéry mimo rodičovskej. Body získané z platenia mikroodvodov sa do výpočtu nezapočítajú. Ich starobný dôchodok teda bude rovnaký, či mikroodvody zaplatia, alebo nie.
Mihál preto upozorňuje, že mikroodvody síce prinesú nové príjmy pre Sociálnu poisťovňu, ale pre invalidov, mamičky, študentov či ľudí podnikajúcich popri zamestnaní môžu byť úplne zbytočné. Podľa neho by preto mali byť zavedené výnimky pre tieto špecifické skupiny.
Od kedy presne začnú nové pravidlá platiť?Nové pravidlá začnú platiť od 1. januára 2026. Zmeny výrazne ovplyvnia podnikanie väčšiny živnostníkov na Slovensku. Pre mnohých budú znamenať vyššie mesačné náklady na odvodoch, a to aj v prípade, že ich príjem zostane nízky.