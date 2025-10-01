Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Barbora Fábryová
dnes 1. októbra 2025 o 16:30
Čas čítania 3:43

PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?
Zdroj: TASR/Martin Baumann

Od januára 2026 čakajú živnostníkov zásadné zmeny. Parlament schválil konsolidačný balík, ktorý prináša vyššie sociálne a zdravotné odvody, nové povinné „mikroodvody“ pre tých, ktorí doteraz neplatili nič, aj zrušenie transakčnej dane.

Živnostníkov čakajú od roku 2026 najväčšie zmeny za posledné roky. Parlament schválil konsolidačný balík, ktorý má priniesť do verejných financií miliardy eur a podstatná časť opatrení dopadne priamo na malých podnikateľov. Po novom už nebude záležať na tom, či živnostník zarobí tisíce eur, alebo len pár desiatok mesačne, ale odvody bude musieť platiť každý, kto má aktívnu živnosť.

Zvyšuje sa nielen minimálny vymeriavací základ pre sociálne poistenie, ale aj sadzba zdravotného poistenia. Zavádzajú sa „mikroodvody“ pre tých, ktorí si doteraz vďaka nízkym príjmom odvody neplatili vôbec. V praxi tak budú musieť tisíce ľudí začať platiť poistné, hoci si podnikaním privyrábajú len symbolicky, napríklad popri škole, zamestnaní, rodičovskej či dôchodku.

K tomu sa pridáva aj rušenie transakčnej dane a s ňou spojenej povinnosti viesť podnikateľský účet. Zmeny sú zásadné a dotknú sa prakticky každého, kto podniká. V nasledujúcom prehľade ti prinášame odpovede na najčastejšie otázky živnostníkov.

Refresher sa pravidelne venuje aj spoločenským a politickým témam. Prečítaj si napríklad náš prehľad cien prenájmov v slovenských mestách, alebo článok, kde podrobne vysvetľujeme, ako získať hypotéku s úrokom od 1 %. Prácu našej redakcie môžeš podporiť ako člen klubu Refresher+.

Budú musieť mať živnostníci podnikateľský účet, aj keď sa im ruší transakčná daň?

Nie. Povinnosť zriadiť si transakčný účet vznikla živnostníkom spolu so zavedením transakčnej dane, ktorú parlament prijal v roku 2024 a ktorá sa začala reálne uplatňovať od apríla 2025. Zákon vyžadoval, aby fyzické osoby vykonávali podnikateľské platby cez samostatný účet, aby bolo možné daň z každej transakcie vyberať.

29. septembra 2025 o 14:30 Čas čítania 7:25 „Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor) „Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)

Od 1. januára 2026 sa však transakčná daň ruší. Prakticky to znamená, že povinnosť mať osobitný podnikateľský účet zaniká a každý živnostník si môže opäť vybrať, či bude využívať bežný účet, alebo si ponechá oddelený podnikateľský.

Bude mať povinnosť platiť odvody každý živnostník bez ohľadu na výšku príjmu?Áno. Jedna z najväčších zmien, ktoré prináša konsolidačný balík, je, že minimálne sociálne odvody sa po novom stanú povinnosťou pre všetkých živnostníkov. Doteraz platilo, že ak mal podnikateľ veľmi nízke príjmy, odvody do Sociálnej poisťovne platiť nemusel. Tento mechanizmus sa ruší a každý, kto má aktívnu živnosť, bude musieť odvádzať minimálnu sumu bez ohľadu na to, koľko v skutočnosti zarobí. V praxi to znamená, že aj živnostník s pár stovkami eur príjmu ročne bude povinný zaplatiť rovnaké minimálne odvody ako niekto s vyššími príjmami.

Ak niekto z tejto skupiny doteraz neplatil sociálne odvody, od 1. júla 2026 mu vznikne povinnosť platiť nový „mikroodvod“ vo výške 131,34 eura mesačne. Rovnaká povinnosť sa bude týkať aj nových živnostníkov. Po uplynutí prvých šiestich mesiacov od založenia živnosti začnú platiť rovnaké minimálne odvody, bez ohľadu na to, aký príjem dosahujú.

26. septembra 2025 o 14:41 Čas čítania 2:00 KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas

Týka sa platenie minimálnych odvodov aj tých, ktorí si živnosť založili pred účinnosťou zmien?Áno. Nové pravidlá neplatia len pre nových podnikateľov, ale pre všetkých, ktorí budú mať k 1. januáru 2026 aktívnu živnosť.

Aké vysoké budú minimálne sociálne odvody po konsolidácii?Od 1. januára 2026 sa minimálny vymeriavací základ pre výpočet sociálnych odvodov zvýši z doterajších 50 % na 60 % priemernej mzdy. V praxi to znamená, že minimálne sociálne odvody vzrastú zo súčasných 237,02 eura (2025) na 303,11 eura mesačne (2026).

Ako sa mení zdravotné poistenie pre živnostníkov?

Od 1. januára 2026 sa zvýši sadzba zdravotného poistenia pre všetkých SZČO z dnešných 15 % na 16 % z vymeriavacieho základu. Zmena sa dotkne úplne každého živnostníka, bez ohľadu na to, či platí odvody z minimálneho alebo vyššieho základu.

Pri minimálnom vymeriavacom základe to znamená, že zdravotné odvody v roku 2026 dosiahnu 121,92 eura mesačne, čo je o 14,67 eura viac než v roku 2025. Živnostníci s vyššími príjmami však pocítia ešte väčší nárast, keďže percento sa im počíta z reálnej výšky základu.

22. septembra 2025 o 6:30 Čas čítania 10:14 „Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo „Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo

Môže sa stať, že živnostník s veľmi nízkymi príjmami zaplatí na odvodoch viac, než reálne zarobí?Áno. Od júla 2026 budú musieť všetci živnostníci povinne platiť minimálne sociálne odvody vo výške 131,34 eura mesačne, aj keď zarobia len pár desiatok eur. Povinnosť sa teda dotkne aj tých, ktorí si živnosť držia len „na papieri“ alebo si podnikaním privyrábajú popri zamestnaní, škole či rodičovskej dovolenke.

Prinesú nové „mikroodvody“ vo výške 131 eur mesačne vyšší dôchodok?

Nie vždy. Ako vysvetľuje odborník na odvody Jozef Mihál, platenie mikroodvodov znamená, že bežný živnostník si do dôchodkového systému platením mikroodvodu zapisuje osobný mzdový bod (POMB) približne na úrovni 0,23. To znamená, že za každý rok platenia mikroodvodov získa len štvrtinu bodu oproti niekomu, kto platí odvody z priemernej mzdy. V praxi sa mu teda budúci dôchodok zvýši len veľmi mierne.

Existujú však skupiny, pre ktoré mikroodvody nebudú mať žiadny efekt. Príkladom sú invalidní dôchodcovia. Ak počas invalidity podnikajú a platia odvody ako SZČO, ich starobný dôchodok sa pri prechode vypočíta buď z POMB zisteného pri vzniku invalidity, alebo z POMB za celý život až do dôchodkového veku. Vždy sa použije ten vyšší. Takmer vždy je výhodnejší bod spred invalidity, preto odvody platené počas invalidity dôchodok vôbec nezvýšia.

18. septembra 2025 o 12:44 Čas čítania 3:52 Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov

Rovnaká situácia nastane aj pri mamičkách na rodičovskej dovolenke. Od januára 2026 sa im doba starostlivosti o dieťa započíta do dôchodkového poistenia s osobnými mzdovými bodmi z ich aktívnej kariéry mimo rodičovskej. Body získané z platenia mikroodvodov sa do výpočtu nezapočítajú. Ich starobný dôchodok teda bude rovnaký, či mikroodvody zaplatia, alebo nie.

Mihál preto upozorňuje, že mikroodvody síce prinesú nové príjmy pre Sociálnu poisťovňu, ale pre invalidov, mamičky, študentov či ľudí podnikajúcich popri zamestnaní môžu byť úplne zbytočné. Podľa neho by preto mali byť zavedené výnimky pre tieto špecifické skupiny.

Od kedy presne začnú nové pravidlá platiť?Nové pravidlá začnú platiť od 1. januára 2026. Zmeny výrazne ovplyvnia podnikanie väčšiny živnostníkov na Slovensku. Pre mnohých budú znamenať vyššie mesačné náklady na odvodoch, a to aj v prípade, že ich príjem zostane nízky.

13. augusta 2025 o 10:45 Čas čítania 2:15 VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
26. septembra 2025 o 14:41 Čas čítania 2:00 KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
22. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 5:01 Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Kamenický
Zdroj: TASR - Martin Baumann
Objektívne spravodajstvo v jazyku, ktorému rozumieš
Niekedy je náročné rozlíšiť pravdivé informácie a hoaxy.
Naším cieľom je preto prinášať ti overené a presné informácie a vysvetliť zložité témy tak, aby si im jasne porozumel/-a.
Objektívne správy sú pre mňa dôležité
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Ekonomika Správy z domova Vláda Roberta Fica
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Barbora Fábryová
Barbora Fábryová
Reporter
Všetky články
V redakcii Refresher News pracujem od roku 2022. Primárne sa zameriavam na spravodajské správy a politiku. Akékoľvek otázky či tipy na článok posielaj na [email protected].
Náhľadový obrázok: TASR/Martin Baumann
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 09:30
Nový rebríček najbohatších Slovákov odhalil 15 nových tvárí. Pozri si, koľko zarobili Milan Dubec či Dalibor Cicman
Nový rebríček najbohatších Slovákov odhalil 15 nových tvárí. Pozri si, koľko zarobili Milan Dubec či Dalibor Cicman
dnes o 14:44
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
dnes o 15:59
Sever Slovenska zasiahne sneženie. SHMÚ vydal výstrahu 1. stupňa
Sever Slovenska zasiahne sneženie. SHMÚ vydal výstrahu 1. stupňa
pred hodinou
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
dnes o 07:15
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
pred 2 hodinami
Zamestnanci nitrianskeho Jaguara zostávajú doma. Výroba po kyberútoku sa stále nerozbehla
Zamestnanci nitrianskeho Jaguara zostávajú doma. Výroba po kyberútoku sa stále nerozbehla
dnes o 09:30
Nový rebríček najbohatších Slovákov odhalil 15 nových tvárí. Pozri si, koľko zarobili Milan Dubec či Dalibor Cicman
Nový rebríček najbohatších Slovákov odhalil 15 nových tvárí. Pozri si, koľko zarobili Milan Dubec či Dalibor Cicman
dnes o 07:15
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
dnes o 14:44
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
dnes o 06:13
V Spojených štátoch nastane globálny shutdown. Úplne prestanú fungovať mnohé úrady a inštitúcie
V Spojených štátoch nastane globálny shutdown. Úplne prestanú fungovať mnohé úrady a inštitúcie
včera o 12:59
Protimonopolný úrad preveruje TV Markízu a JOJ. Dôvodom je obmedzenie možnosti pretáčania reklám
Protimonopolný úrad preveruje TV Markízu a JOJ. Dôvodom je obmedzenie možnosti pretáčania reklám
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
pred 3 dňami
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
22. 9. 2025 17:22
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
25. 9. 2025 7:50
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
27. 9. 2025 18:01
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
pred 3 dňami
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
24. 9. 2025 21:05
V parlamente schválili nové konsolidačné opatrenia. Zrušili pracovný pokoj počas troch štátnych sviatkov
V parlamente schválili nové konsolidačné opatrenia. Zrušili pracovný pokoj počas troch štátnych sviatkov
Lifestyle news
Kúp si Kingdom Come 2 alebo Doom Eternal za zlomok ceny. Platforma Steam spustila obrovský jesenný výpredaj pred 57 minútami
Šteniatka v igelitovej taške našli pri kontajneroch. Páchateľovi hrozí až päť rokov väzenia pred hodinou
Nicki Minaj a Cardi B sa do seba opäť pustili. Nadávajú si prostredníctvom tweetov, zapojili sa už aj ostatné raperky pred 2 hodinami
Letisko Praha zavádza veľkú novinku. Do lietadla si oddnes môžeš vziať dvojlitrovú fľašu pred 3 hodinami
SIMILIVINLIFE vydal klip k songu z nového EP Get Rich or Die Lovin'. Snaží sa ním naučiť, ako byť „chlapom“ dnes o 15:24
Madonna rozmýšľala nad samovraždou. Psychické problémy zažívala počas boja o svojho syna dnes o 14:31
Viktor Vincze reaguje na vyjadrenia STVR. Poukazuje na normalizáciu v štátnej televízii dnes o 13:47
Youtuber Niko Omilana sa v utajení zúčastnil rasistického zhromaždenia. Video má už milióny zhliadnutí dnes o 13:17
Lola Young si dáva pauzu od koncertov. Oznámila to po tom, čo odpadla na pódiu počas vystúpenia dnes o 12:32
STVR sa vyjadrila k neodvysielaniu dielu talkshow s Viktorom Vinczem. „Nebudeme vtiahnutí do politiky komerčnej televízie“ dnes o 11:25
Slovensko Všetko
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
pred hodinou
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
Svetlo by malo byť zelené a vodiči by ho mali rozsviecať a zhasínať súčasne s brzdovými svetlami vozidla.
Zamestnanci nitrianskeho Jaguara zostávajú doma. Výroba po kyberútoku sa stále nerozbehla
pred 2 hodinami
Zamestnanci nitrianskeho Jaguara zostávajú doma. Výroba po kyberútoku sa stále nerozbehla
ZSSK oznamuje zmeny: Cestovné poriadky sa upravia a v Rakúsku bude mesačná výluka
dnes o 15:20
ZSSK oznamuje zmeny: Cestovné poriadky sa upravia a v Rakúsku bude mesačná výluka
Fico pre zdravotné komplikácie neodletel na zahraničnú cestu. Nezúčastní sa na samite EÚ
dnes o 13:17
Fico pre zdravotné komplikácie neodletel na zahraničnú cestu. Nezúčastní sa na samite EÚ
Poslanci schválili nový zákon o adresnej energopomoci: Cielene pomôže domácnostiam s nižšími príjmami
dnes o 12:40
Poslanci schválili nový zákon o adresnej energopomoci: Cielene pomôže domácnostiam s nižšími príjmami
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
dnes o 14:01
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Zahraničie Všetko
V Spojených štátoch nastane globálny shutdown. Úplne prestanú fungovať mnohé úrady a inštitúcie
dnes o 06:13
V Spojených štátoch nastane globálny shutdown. Úplne prestanú fungovať mnohé úrady a inštitúcie
pred 2 dňami
Jiří Mádl: Rusi si z našich milovaných susedov zo Slovenska spravili laboratórium
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Slovensko môže definitívne prísť o dodávky ruského plynu. Bulharsko zvažuje ukončiť jeho dovoz
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
24. 9. 2025 15:17
Predávajúci na Slovensku budú musieť prijať platby kartou. Zákon začne platiť od 1. januára 2026

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?
pred 3 hodinami
PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?
Od januára 2026 čakajú živnostníkov zásadné zmeny. Parlament schválil konsolidačný balík, ktorý prináša vyššie sociálne a zdravotné odvody, nové povinné „mikroodvody“ pre tých, ktorí doteraz neplatili nič, aj zrušenie transakčnej dane.
„Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
pred 2 dňami
„Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
26. 9. 2025 14:41
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
22. 9. 2025 6:30
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
18. 9. 2025 12:44
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia