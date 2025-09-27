Tunel Višňové je takmer hotový.
- Minister dopravy Jozef Ráž uviedol, že tunel Višňové, ktorý je súčasťou diaľničného úseku Lietavská Lúčka - Dubná Skala, je takmer hotový.
- Šéf rezortu dopravy priblížil, že stavba je kompletne vysvietená, hotová je takmer všetka technológia a namaľované sú i čiary na ceste.
- Rezort podľa ministra dúfa a verí, že tento veľmi podstatný tunel dá čím skôr do užívania verejnosti.
Citát: „Dnes by človek povedal, že tunel je absolútne kompletne hotový a pripravený do užívania, je však za tým ešte kopec papierovačiek, testov, požiarnych a iných bezpečnostných skúšok. Ešte stále sa dopájajú káble,“ ozrejmil Ráž. Rezort podľa neho dúfa a verí, že tento veľmi podstatný tunel dá čím skôr do užívania verejnosti.
Širší kontext: Zmluvný termín dokončenia stavby je vo februári 2026, rezort pred časom informoval, že by to malo byť ešte do konca roka 2025. Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 kilometra a pôjde o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela bude mať 13,5 kilometra. Úsek je súčasťou plánovaného komplexného prepojenia Bratislavy a Košíc.
