TASR
dnes 27. septembra 2025 o 11:10
Čas čítania 0:43

Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025

Kategória:
Slovensko
Zdroj: TASR/Milan Podmaník

Tunel Višňové je takmer hotový.

  • Minister dopravy Jozef Ráž uviedol, že tunel Višňové, ktorý je súčasťou diaľničného úseku Lietavská Lúčka - Dubná Skala, je takmer hotový.
  • Šéf rezortu dopravy priblížil, že stavba je kompletne vysvietená, hotová je takmer všetka technológia a namaľované sú i čiary na ceste.
  • Rezort podľa ministra dúfa a verí, že tento veľmi podstatný tunel dá čím skôr do užívania verejnosti.

Citát: „Dnes by človek povedal, že tunel je absolútne kompletne hotový a pripravený do užívania, je však za tým ešte kopec papierovačiek, testov, požiarnych a iných bezpečnostných skúšok. Ešte stále sa dopájajú káble,“ ozrejmil Ráž. Rezort podľa neho dúfa a verí, že tento veľmi podstatný tunel dá čím skôr do užívania verejnosti.

Širší kontext: Zmluvný termín dokončenia stavby je vo februári 2026, rezort pred časom informoval, že by to malo byť ešte do konca roka 2025. Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 kilometra a pôjde o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela bude mať 13,5 kilometra. Úsek je súčasťou plánovaného komplexného prepojenia Bratislavy a Košíc.

Prečítaj si aj tieto články:

7. septembra 2025 o 10:48 Čas čítania 0:52 Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové
27. septembra 2025 o 7:22 Čas čítania 0:27 ZSSK pripravila rozsiahle zmeny v regionálnej vlakovej doprave. Cestujúci musia počítať s časovou rezervou ZSSK pripravila rozsiahle zmeny v regionálnej vlakovej doprave. Cestujúci musia počítať s časovou rezervou
8. augusta 2025 o 16:30 Čas čítania 0:44 PREHĽAD: Tieto 2 kľúčové úseky D1 dokončia o pár mesiacov: Pozri si, o koľko rýchlejšie prejdeš cez Slovensko PREHĽAD: Tieto 2 kľúčové úseky D1 dokončia o pár mesiacov: Pozri si, o koľko rýchlejšie prejdeš cez Slovensko
rokovanie fico kalinak raz simkovicova huliak
Zdroj: FOTO TASR- Pavel Neubauer
Doprava Dopravné správy Správy z domova
