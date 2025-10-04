Letisko v Mníchove opäť prerušilo prevádzku pre podozrivé drony.
- Letisko v Mníchove v piatok večer opäť prerušilo prevádzku pre ďalšie hlásenia o výskyte podozrivých dronov, len deň po tom, čo pre dron hlásený v blízkosti letiska zrušili viac ako 30 letov a uviazlo takmer 3-tisíc cestujúcich.
- Letisko na svojej internetovej stránke informovalo, že pre nepotvrdenú prítomnosť dronov je letecká prevádzka až do odvolania zrušená.
- Dodalo, že v dôsledku najnovšieho incidentu nemohlo odletieť 46 letov, 23 príletov muselo byť odklonených a 12 ďalších letov smerujúcich do Mníchova bolo zrušených. Tieto obmedzenia zasiahli približne 6 500 cestujúcich, uviedlo letisko vo svojom vyhlásení.
Citát: „Rovnako ako predchádzajúcu noc, letisko Mníchov úzko spolupracovalo s leteckými spoločnosťami, aby okamžite poskytlo pomoc cestujúcim v termináloch. Zriadili sa ležadlá, distribuovali sa deky, nápoje a občerstvenie,“ uviedol letiskový personál.
Širší kontext: Letisko zároveň potvrdilo, že každý nahlásený výskyt dronu je dôvodom na okamžité bezpečnostné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať pozastavenie prevádzky, kým sa situácia nevyhodnotí ako bezpečná. Ide už o druhý takýto incident za posledných 24 hodín, čo zvyšuje v Európe bezpečnostné obavy.
Podobné narušenia prevádzky nedávno zaznamenali aj letiská v Dánsku, Nórsku a Poľsku. Rumunsko a Estónsko z týchto prípadov obviňujú Rusko, ktoré však všetky obvinenia odmieta.
Prvé drony boli pri Mníchove spozorované vo štvrtok o 20:30 v okolí miest Freising a Erding, kde sa nachádza aj vojenské letisko nemeckej armády. Podľa denníka Bild sa niektoré drony údajne pohybovali aj nad týmto objektom, no polícia to nepotvrdila.
