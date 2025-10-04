Kategórie
TASR
dnes 4. októbra 2025 o 9:53
Čas čítania 0:57

Mníchovské letisko opäť prerušilo prevádzku. Pre podozrivé drony zrušili desiatky letov

Zahraničie
Mníchovské letisko opäť prerušilo prevádzku. Pre podozrivé drony zrušili desiatky letov
Zdroj: Jason Tschepljakow/dpa

Letisko v Mníchove opäť prerušilo prevádzku pre podozrivé drony.

  • Letisko v Mníchove v piatok večer opäť prerušilo prevádzku pre ďalšie hlásenia o výskyte podozrivých dronov, len deň po tom, čo pre dron hlásený v blízkosti letiska zrušili viac ako 30 letov a uviazlo takmer 3-tisíc cestujúcich.
  • Letisko na svojej internetovej stránke informovalo, že pre nepotvrdenú prítomnosť dronov je letecká prevádzka až do odvolania zrušená.
  • Dodalo, že v dôsledku najnovšieho incidentu nemohlo odletieť 46 letov, 23 príletov muselo byť odklonených a 12 ďalších letov smerujúcich do Mníchova bolo zrušených. Tieto obmedzenia zasiahli približne 6 500 cestujúcich, uviedlo letisko vo svojom vyhlásení.

Citát: „Rovnako ako predchádzajúcu noc, letisko Mníchov úzko spolupracovalo s leteckými spoločnosťami, aby okamžite poskytlo pomoc cestujúcim v termináloch. Zriadili sa ležadlá, distribuovali sa deky, nápoje a občerstvenie,“ uviedol letiskový personál.

Širší kontext: Letisko zároveň potvrdilo, že každý nahlásený výskyt dronu je dôvodom na okamžité bezpečnostné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať pozastavenie prevádzky, kým sa situácia nevyhodnotí ako bezpečná. Ide už o druhý takýto incident za posledných 24 hodín, čo zvyšuje v Európe bezpečnostné obavy.

10. septembra 2025 o 12:00 Čas čítania 3:49 Samsung ma zobral do Berlína. Odhalil nový smartfón a AI domácnosť, ktorá mi vyrazila dych (REPORTÁŽ) Samsung ma zobral do Berlína. Odhalil nový smartfón a AI domácnosť, ktorá mi vyrazila dych (REPORTÁŽ)

Podobné narušenia prevádzky nedávno zaznamenali aj letiská v Dánsku, Nórsku a Poľsku. Rumunsko a Estónsko z týchto prípadov obviňujú Rusko, ktoré však všetky obvinenia odmieta.

Prvé drony boli pri Mníchove spozorované vo štvrtok o 20:30 v okolí miest Freising a Erding, kde sa nachádza aj vojenské letisko nemeckej armády. Podľa denníka Bild sa niektoré drony údajne pohybovali aj nad týmto objektom, no polícia to nepotvrdila.

Prečítaj si aj tieto články:

3. októbra 2025 o 7:09 Čas čítania 0:37 Na letisku v Mníchove videli dron. Kvôli potenciálnemu riziku zrušili množstvo letov Na letisku v Mníchove videli dron. Kvôli potenciálnemu riziku zrušili množstvo letov
4. októbra 2025 o 7:24 Čas čítania 0:53 Takto sa zmenili ceny nafty a benzínu za posledný týždeň. Nie všetci vodiči majú dôvod na radosť Takto sa zmenili ceny nafty a benzínu za posledný týždeň. Nie všetci vodiči majú dôvod na radosť
3. októbra 2025 o 13:25 Čas čítania 0:34 Nad belgickou vojenskou základňou spozorovali 15 dronov Nad belgickou vojenskou základňou spozorovali 15 dronov
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Wikipedia / POA(Phot) Tam McDonald/MOD
Nemecko Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Jason Tschepljakow/dpa
Domov
Zdieľať
Diskusia